30 многодетных семей Владивостока стали обладателями земельных участков

Сразу 30 многодетных семей Владивостока сегодня, 4 октября, стали обладателями земельных участков, положенных им по закону. Таков результат жеребьевки, которая состоялась в администрации города. На выбор семьям были предоставлены участки в районе улиц Светлой, Урицкого, 1-й Восточной, Коммуны и Лесопитомник, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Жеребьевка стала 54-й по счету после вступления в силу в 2011 году краевого закона. За это время землю во Владивостоке получили более 2 тысяч семей, имеющих трех и более детей.

Процедуру жеребьевки провели специалисты управления муниципальной собственности мэрии. Здесь сообщили, что, к сожалению, не все приглашенные смогли прийти.

«По разным причинам на жеребьевку не подошли больше половины из тех, кто есть в списках, - уточнили специалисты. – Администрация готова была предоставить 65 участков, но участвовали в распределении земли только 30 семей. Остальных ждем в следующий раз».

В процедуре предоставления земельных участков в качестве наблюдателей приняли участие представители Совета многодетных родителей, а также помощник губернатора Приморского края Ирина Медведева.

«Процедура прошла в полном соответствии с законом, она прозрачна и не вызывает вопросов», - подчеркнула она.

Напомним, в соответствии с законом Приморского края от 8 ноября 2011 года N 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», земля семьям предоставляется в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков, согласно закону, составляет от 7 до 20 соток. Последний раз землю многодетным семьям Владивостока предоставляли 6 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]