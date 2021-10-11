На улице Жигура во Владивостоке появится благоустроенный сквер

Речь идет об участке площадью 2,5 тысячи квадратных метров в районе дома № 6 на улице Марченко. Здесь ведет строительство нескольких многоэтажных домов ООО СЗ «ИСК Система». Договоренность о благоустройстве прилагающей к стройке территории достигнута сегодня, 9 октября, между главой города Константином Шестаковым и представителями компании, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Проект будущего общественного пространства главе города представил Сергей Конопкин, заместитель директора по строительству. В проекте, однако, предполагалось использовать часть территории под парковку. Константин Шестаков с этим не согласился и предложил рассмотреть вариант без автомобилей.

«Хотелось бы видеть на этом месте пространство для отдыха, прогулок, тем более что в строящихся домах предполагается подземная парковка на 90 машиномест, – подчеркнул глава города. – Также прошу по максимуму сохранить имеющиеся зеленые насаждения и предусмотреть высадку новых».

Константин Шестаков также рекомендовал учесть при разработке нового проекта проложенные транзитные пути движения пешеходов.

По словам Сергея Конопкина, все пожелания обязательно будут учтены. Что касается зеленых насаждений, то они здесь обязательно появятся. В планах – высадить в новом сквере белую акацию, сирень и дерен белый «Сибирика». Все они хорошо приживаются в приморском климате.

Напомним, о важности информирования граждан о своих проектах Константин Шестаков говорил с застройщиками на встрече 30 сентября. Глава города призвал представителей бизнеса активно информировать горожан о проектах развития территорий, учитывать мнения людей, работать со слухами, если они возникают, и предоставлять общественности достоверные сведения.

«Мы все заинтересованы в одном – чтобы город активно развивался, шло масштабное жилищное строительство, поэтому готовы и дальше искать пути эффективного взаимодействия», - отметил мэр.

Все расходы по благоустройства сквера на улице Жигура застройщик берет на себя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]