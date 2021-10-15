Поленовы. Династия. Море: «Ростелеком» организовал онлайн-экскурсию для школьников Дальнего Востока

«Ростелеком» провел онлайн-экскурсию для школьников Дальнего Востока по выставке «Поленовы. Династия. Море». Мероприятие прошло при поддержке Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника Василия Дмитриевича Поленова, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

В экскурсии приняли участие около 150 ребят из Приморья, Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев и Республики Саха (Якутия). Они не только виртуально посетили экспозицию вместе с праправнуком известного русского художника, куратором выставки Василием Поленовым, но и поговорили с ним о творчестве, семье и традициях. Дети задавали вопросы о призвании, творчестве великого художника, любимых картинах его потомков, судьбе усадьбы Поленово, сохранении традиций, проекте #поленовострим и многие другие. За самые интересные вопросы участники получили призы от «Ростелекома».

«Когда говорят о фамилии Поленовы, то часто вспоминается именно художник Василий Дмитриевич Поленов. Это, действительно, самый яркий представитель нашего рода. Однако, в роде Поленовых было много значимых людей, которые посвятили свою жизнь служению России и в разных сферах деятельности достигли много. Для нас понятие семья и династия имеет очень важный смысл. Династия — это связь между поколениями людей. И для нас эта связь — общий труд сбережения памяти, который на протяжении поколений превратился в традицию. И одной из таких традиций, а именно морской традиции Поленовых, посвящена выставка “Поленовы. Династия. Море”», — рассказал Василий Поленов, праправнук художника и куратор выставки.

«С каждым годом благодаря современным технологиям растут возможности людей: мы можем не выходя из дома посетить новые места, получить образование онлайн в известных университетах или увидеть близких людей, которые находятся далеко от нас. Совместный онлайн-проект с музеем В. Д. Поленова — это еще один пример того, как цифра помогает изменить нашу жизнь. Ребята смогли не только посмотреть уникальную экспозицию, но и лично пообщаться с праправнуком великого русского художника на тему семьи и связи поколений. Для “Ростелекома” тема выставки значима еще и потому, что сегодня технологии помогают каждому из нас поддерживать связь с близкими и сохранять историю уже в цифровом формате», — отметила директор по коммуникациям макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.

«Ростелеком» проводит уже не первый совместный проект с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником Василия Дмитриевича Поленова. Ранее «Ростелеком» стал партнером онлайн-проекта музея-заповедника В. Д. Поленова в Тульской области, поддержав проект #поленовострим.

Проект #поленовострим — это виртуальное путешествие в одно из самых красивых мест мира вместе с последователями Василия Поленова, которые рассказывают интересные истории и занимательные факты о художнике и его усадьбе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]