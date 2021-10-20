19 октября стартовал VIII Российско-Китайский туристический форум. Он продлится два дня и станет наиболее ожидаемым событием отрасли двух стран. Мероприятие организовано как в онлайн, так и в офлайн-формате, что позволило значительно расширить географию и охват его участников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Отличительной особенностью форума в этом году стал не только современный формат его проведения, но и своевременная возможность определения новых стратегий и выбора эффективных технологичных методов работы участников российско-китайского туризма в постпандемийный период. Именно поэтому главная тема мероприятия звучит как «Уроки пандемии для туризма. Мир новых возможностей».

Председатель оргкомитета фестиваля, глава Владивостока Константин Шестаков в своем приветственном слове к участникам обратил внимание на то, что повестка дня форума в этом году созвучна общей непростой ситуации, в которой оказался международный туризм. Участникам мероприятия предстоит обсудить наболевшие проблемы конкурентоспособности, цифровизации и монетизации въездного туризма из Китая.

«Мы искренне соскучились по нашим гостям из Китая, - подчеркнул Константин Шестаков. - Но эту вынужденную паузу в туризме мы максимально наполнили развитием инфраструктуры и туристических маршрутов. За последние два года у нас появились первые сетевые европейские отели, активно развиваются ресторанные сети, с экскурсионными компаниями проработаны насыщенные маршруты».

Глава Владивостока также предложил в ходе форума уделить особое внимание юридическим и практическим аспектам восстановления безвизового группового туристического обмена между странами. А также поговорить о растущей роли индивидуального туризма, качества и безопасности туристического сервиса, особенностей и сложностей подготовки кадров для туриндустрии.

Советник-посланник Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Гун Цзяцзя считает, что туристический обмен и сотрудничество всегда были важной частью взаимоотношений между Россией и Китаем в различных сферах гуманитарного обмена. При этом туризм представляет с собой мост, который позволяет поддерживать цивилизационные контакты и культурные обмены, а также укреплять дружбу.

«В последние два года трансграничный туризм между двумя странами был несколько ограничен из-за пандемии, но я верю, что пандемия в конце концов закончится и жизнь вернется в нормальное русло. Форум будет посвящен возобновлению, восстановлению и развитию российско-китайского сотрудничества в сфере туризма в постэпидемическую эпоху. Надеюсь, что он станет дискуссионной площадкой для экспертов туристической индустрии, возможностью для дальнейшего сотрудничества между туристическими предприятиями обеих стран, а также перспективой для светлого будущего туристического сотрудничества между Китаем и Россией», - дала она свою оценку форуму.

Председатель Совета АМТ «Мир без границ» Иван Введенский заверил, что есть цель достичь настоящего успеха в реализации амбициозных задач туристической государственной политики, развития территорий, строительства новых туристических объектов, создания рабочих мест и повышения благосостояния за счет туризма.

«Мы должны изучать экономические, социальные и экологические последствия въездного китайского туризма, подходить ответственно и квалифицированно к решению всех текущих задач. При том, что границы с Китаем откроются нескоро и туристы приедут точно уже не в этом году, сейчас самое время встретиться на форуме всем серьезным отраслевикам и сверить часы, оценить риски и угрозы, возможности и перспективы, задать актуальные вопросы и получить рабочие ответы», - прокомментировал он ситуацию.

Для справки

Российско-Китайский туристический форум проводится с 2012 года под патронажем Федерального агентства по туризму и Министерства культуры и туризма Китайской Народной Республики. Первый форум прошел в Пекине в 2012 году, в этом же году состоялась деловая встреча турэкспертов на втором форуме в Шанхае, в рамках закрытия Года российского туризма в Китае. С 2015 года Российско-Китайский туристический форум стал ежегодным, центральным событием для участников российско-китайского туризма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]