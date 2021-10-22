Пасечники вновь приедут во Владивосток на фестиваль меда

Мед, прополис, воск, свечи, соты, цветочную пыльцу, медовое мыло и другую продукцию пчеловодства жители и гости города смогут приобрести в субботу и воскресенье – 23 и 24 октября – на фестивале в сквере Дружбы – напротив Дворца культуры профсоюзов на улице Светланской, 147 (остановка «Авангард»), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В седьмой раз с начала осень жители и гости Владивостока смогут с 10:00 до 18:00 приобрести различную продукцию пчеловодства. Перед покупкой мед можно будет попробовать – пчеловоды проводят дегустации. Десять пасечников приедут во Владивосток из медоносных районов края – Спасского, Анучинского, Чугуевского, Лесозаводского, Октябрьского, Черниговского, а также из Арсеньева.

Пасечники, которые еще не участвуют в фестивале, но хотели бы попробовать эту площадку для реализации продукции, могут обращаться в городской «Центр развития предпринимательства» по телефону 8 (423) 260-69-07.

Также во Владивостоке проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки на улицах Жигура (по субботам и воскресеньям) и Басаргина (по воскресеньям). Эти площадки позволяют фермерам Приморья реализовывать свою сезонную продукцию, а жителям города - приобретать качественный продукт. Здесь можно приобрести свежие овощи, заготовки, а также молоко, мясо, хлеб, яйцо и продукцию дикоросов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]