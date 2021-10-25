Помещения для бизнеса выставлены на продажу во Владивостоке

Сразу 15 нежилых помещений в разных районах Владивостока выставлено на продажу. Это хорошая возможность для предпринимателей подыскать себе объект для открытия или развития бизнеса. Аукционы в электронной форме пройдут 16, 22 и 23 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Так, на 16 ноября к торгам подготовлены объекты на ул. Калинина, 57, Крыгина, 15, Окатовой, 35, Южно-Уральской, 26, Русской, 63.

На 22 ноября заявлены еще пять объектов – на ул. Светланской, 197, Нестерова, 8, Светланской, 108б, пр. Острякова, 42в, Народному пр., 47.

На аукцион 23 ноября выставлены также пять объектов – на Океанском пр., 107, ул. Некрасовской, 96, Надибаидзе, 6а, Черемуховой, 3б и Терешковой, 23.

Расположены помещения в жилых домах (цокольные или первые этажи, а также подвалы), площадь - от восьми до 300 кв. метров. Начальная цена определялась оценочными компаниями в зависимости от площади и других параметров, а также с учетом того, что помещения требуют ремонта, что снизило цену. Стоимость - от 700 тыс. до 10,9 млн. рублей, в ходе аукциона цена может остаться прежней либо вырасти, если участники будут активно торговаться.

Как рассказали в Агентстве по продаже муниципальных земель и недвижимости, в приобретенных помещениях можно открыть офисы, склады, небольшие предприятия торговли или услуг.

«Конечно, практически все они требуют ремонта, однако собственный объект для бизнеса - хороший вариант стабильности, - добавили специалисты. – Часть помещений уже выставлялись на торги, но заявок не было, ряд объектов выставляется впервые».

Прежде чем принимать решение, граждане могут осмотреть любое из помещений. Список документов, которые необходимо предоставить для участия в электронном аукционе, размер задатка и другую информацию можно найти в размещенных извещениях.

Все объекты включены в «Программу приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2021 и 2022 годы» (МПА от 02.04.2021 № 204-МПА).

Предприниматели могут ознакомиться на официальном сайте администрации Владивостока со всеми объектами, которые предлагаются на продажу или в аренду. Продажа в электронной форме осуществляется на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/ оператором электронной площадки - АО «Единая электронная торговая площадка».

Информация о торгах размещена на официальном сайте www.vlc., а также на сайте torgi.gov.ru. Справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16. Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru

Аукцион 16 ноября 2021:

Адрес, основные характеристики Площадь Начальная цена (руб.) ул. Калинина, 57, 1-й этаж 8,2 кв.м 700 000,00 ул. Крыгина, д. 15, цокольный этаж 55,4 кв.м 4 149 000,00 ул. Окатовая, д. 35, цокольный этаж 56,1 кв. м 3 956 000,00 ул. Южно-Уральская, д. 26, подвал 91,1 кв. м 2 967 000,00 ул. Русская, д. 63, цокольный этаж 108,5 кв.м 6 455 000,00

Аукцион 22 ноября 2022:

Адрес, основные характеристики Площадь Начальная цена (руб.) ул. Светланская, д. 197, цокольный этаж 122,8 кв.м 4 302 000,00 ул. Нестерова, д. 8, 1 этаж 149 кв. м 8 803 000,00 пр-т Острякова, д. 42в, 1 этаж 117,7 кв.м 10 986 000,00 ул. Светланская, д. 108б, цокольный этаж 126,8 кв.м 5 913 000,00 пр-кт Народный, д. 47 цокольный этаж 59,9 кв.м 4 677 000,00

Аукцион 23 ноября 2021:

Адрес, основные характеристики Площадь Начальная цена (руб.) Океанский, д. 107, цокольный этаж 59,6 кв.м 3 557 000,00 ул. Некрасовская, д. 96, корп. 4, полуподвал 46,2 кв. м 2 355 000,00 ул. Надибаидзе, д. 6а, цокольный этаж 68,70 кв.м 3 480 000,00 ул. Черемуховая, д. 3б, подвал 300,8 кв. м 10 137 000,00 ул. Терешковой, д. 23, цокольный этаж 63,3 кв. м 3 084 000,00

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]