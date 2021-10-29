Вопросы сотрудничества школ Владивостока с федерацией бокса обсудили в мэрии

Глава Владивостока Константин Шестаков провел рабочую встречу с представителями городской федерации бокса. Среди обсуждаемых вопросов – детали матчей Владивосток – Хабаровск, проведение Кубка мэра по боксу и реализация проекта «Бокс в школу», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Президент Федерации бокса Владивостока Михаил Кузнецов в ходе встречи рассказал о деятельности федерации, обозначил основные векторы ее развития и озвучил предложения для совместной реализации проектов. Так, в ближайшем будущем в планах федерации сделать регулярными матчи Владивосток – Хабаровск. Взаимодействие с федерацией бокса в Хабаровске уже налажено.

Руководитель структурного подразделения Комитета РФСО «Спартак» по боксу в Приморском крае Виктор Гертер рассказал, что Федерацией бокса России совместно с Федерацией бокса Республики Татарстан и Институтом развития образования была создана рабочая программа по использованию третьего урока физкультуры для изучения элементов бокса. Проект «Бокс в школы» уже подхватила Иркутская область. Во Владивостоке также есть три школы, готовые поучаствовать в проекте.

«Есть несколько юридических моментов, которые хотелось бы решить и уже со второй учебной четверти начать реализацию проекта, - рассказал Виктор Гертер. - Сразу отмечу, что речь идет не о профессиональном боксе, а о подготовке. В ходе обучения ребята учатся занимать правильные стойки и тому подобному».

Еще один вопрос, который обсудили в ходе встречи, – проведение во Владивостоке Кубка мэра по боксу. Планируется, что он пройдет уже в конце этого года.

«Мы регулярно проводим рабочие встречи с Приморскими спортивными федерациями. В планах на ближайшее время - разработка грантов на организацию соревнований и оказание содействия, в том числе международного уровня, развитие спортивной инфраструктуры. Здорово, что есть среди федераций очень активные представители, которые готовы реализовывать интересные проекты во Владивостоке», – обозначил Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]