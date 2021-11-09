Во Владивостоке оперативно ликвидировали локальные повреждения после урагана

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в результате дождя и ураганного ветра, который обрушился на Владивосток вечером 8 ноября, чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано несколько происшествий, связанных с повреждениями коммуникаций и объектов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Ряд аварий произошел на сетях энергоснабжения. Так, без света накануне вечером оказались дома в районе Первой Речки, Нейбута, Дальзаводской, Шепеткова, поселка Рыбачий и других адресов. Бригады специалистов (МУПВ «ВПЭС», ДРСК, Оборонэнерго) оперативно выехали для проведения восстановительных работ. Практически по всем участкам энергоснабжение в домах восстановлено в течение 1 – 4 часов.

Ураганным ветром частично повредило крыши зданий на пр. Красного Знамени, в Трудовом переулке, на ул. Днепровской. Повреждено ограждение киоска «питстоп» на ул. Басаргина, упал столб линии электропередачи. Частично пострадали фасады нескольких зданий. Восстановлением кровель и фасадов займутся управляющие компании.

Как отметил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло, режим повышенной готовности в связи с надвигающейся непогодой был объявлен заранее, поэтому все коммунальные службы и предприятия подготовили запас материалов, дежурили аварийные бригады. Слаженно отработали все городские оперативные службы.

Обо всех нарушениях в работе коммунальных систем необходимо сообщать по телефону ЕДДС г. Владивостока: 2222-333.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]