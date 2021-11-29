Во Владивостоке начал действовать режим повышенной готовности в связи с ожидаемым снегопадом

Сегодня, 29 ноября, во Владивостоке начал действовать режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым на 30 ноября и 1 декабря ухудшением погодных условий. Он будет действовать до 4 декабря. Такое решение приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Повышенная готовность в данном случае подразумевает приведение всех служб жизнеобеспечения на круглосуточный, усиленный режим работы.

Так, управлению общественной безопасности совместно с управлением гражданской защиты поручено предусмотреть возможность развертывания подвижных пунктов обогрева граждан. Управлению по вопросам ТЭК – организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими и сетевыми предприятиями, обобщить информацию о наличии и готовности резервных источников энергоснабжения.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства, в городе в преддверии непогоды откорректировано 27 маршрутов движения снегоуборочной техники.

«В работе будет задействовано около 200 единиц спецтехники, - уточнили там. – К уборке снега вручную готовы выйти 300 дворников двух муниципальных предприятий и привлеченных организаций».

По словам руководителя Примгидромета Бориса Кубая, завтра Владивосток может встретиться «с настоящей стихией».

«30 ноября небольшие утренние осадки днем перейдут в интенсивный снег, метель со снежными заносами и гололедными явлениями, - рассказал он. - Обо всем этом городские и краевые службы были предупреждены за 5-6 суток, еще с пятницы начали работать краевой, городские и районные оперативные штабы, во Владивостоке уже введен режим повышенной готовности. Но чтобы соответствующие службы сработали с максимальной эффективностью, жителям Владивостока хорошо было бы остаться дома и поработать в удаленном режиме 30 ноября и 1 декабря, не выезжать в этот период в город на личном транспорте и не парковать его на проезжей части».

Жителям и гостям Владивостока рекомендуется быть предельно осторожными во время непогоды. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский район – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]