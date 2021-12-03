Во Владивостоке эвакуируют машины, мешающие очистке дорог от снега

Во Владивостоке приступили к эвакуации автомобилей, которые установлены в зоне действия знака «Стоянка запрещена» и мешают очистке дорог от снега. Работу проводят сотрудники ГИБДД совместно с коммерческим предприятием, имеющим лицензию на данный вид работ. После этого на участки заходит снегоуборочная техника, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Сегодня, 3 декабря, автомобили эвакуировали на Партизанском проспекте.

«Владивосток чистят от снега в круглосуточном режиме, но работы осложняются не только тем объемом осадков, которые выпали, - говорит замглавы администрации города Дмитрий Свитайло. – Они осложняются во многом автомобилями, которые оставлены на проезжей части. Даже одна машина может блокировать движение целой полосы, как это было сегодня на Партизанском проспекте. Администрация города еще раз обращается к автолюбителям с убедительной просьбой убрать припаркованные вдоль дорог машины».

Также водителей просят сократить количество выездов в центр города, где движение особенно затруднено. Это даст возможность администрации города, подведомственным учреждениям, УК и коммерческим компаниям быстро очистить улицы от снега.

Городские службы обращаются к владивостокцам с просьбой не только не бросать машины на основных дорогах и проездах, так как это мешает уборке снега, но и не запарковывать проезды к контейнерным площадкам. Из-за того, что некоторые автомобилисты бросили машины на пути к мусорным контейнерам, по ряду адресов мусоровозы не могут проехать и забрать отходы.

Напомним, что во Владивостоке продолжается уборка и вывоз снега. На помощь городским дорожным службам пришли не только привлеченные подрядные организации, но и Владивостокский морской торговый порт, Морской рыбный порт, строительные компании, среди которых «Восточный луч» и многие другие. Они предоставили технику для уборки и вывоза снега.

Работы идут круглосуточно. Сегодня днём продолжают убирать снег на остановках общественного транспорта и расчищают пешеходные пути к ним более 300 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]