Лучших волонтеров 2021 года определили во Владивостоке

Накануне Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря, во Владивостоке состоялось традиционное награждение лучших волонтеров краевой столицы. По итогам 2021 года победителем был признан Дмитрий Александров, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Конкурс «Волонтер года» проводится во Владивостоке с 2015 года по инициативе управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока и МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ). В этом году экспертный совет, в который вошли представители законодательного собрания Приморья, думы и администрации города, а также общественных организаций краевой столицы, вновь определил передовых волонтеров и лучшие добровольческие проекты Владивостока.

«Мы получаем иногда с десяток звонков в день с просьбой направить волонтеров на какие-либо мероприятия. Волонтерство стало уже для вас профессией. Но это та профессия, которую выбирают только сердцем. Потому что частичку себя вы отдаете всем тем, кто нуждается в вашей помощи. Мы благодарны вам за это и ценим каждого из вас», - обратился к волонтерам директор МРЦ Андрей Волков.

В конкурсе приняли участие 45 волонтеров и добровольческих организаций. Все они собрались на торжественную церемонию подведения итогов конкурса, чтобы узнать имена сильнейших. Но для начала волонтеры получили заслуженные награды за участие в различных городских мероприятиях. Поздравила добровольцев заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний. Благодарности им передали директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук, депутат думы Владивостока Василиса Ходнева, депутат Законодательного собрания Приморского края Анна Алеко.

«Наверное, прежде чем заняться этой деятельностью, вы все задавали себе вопрос – а что я от этого получу? Я вижу только плюсы: это самореализация, повышение собственной эффективности, общение с единомышленниками, участие в важных проектах. Спасибо вам за труд и вашу вовлеченность в жизнь нашего города. Желаю вам успехов в дальнейшем поиске себя, в профессиональном и духовном развитии», - отметила Дарья Стегний.

Началось награждение с начинающих волонтеров, которые, несмотря на свой юный возраст, уже смогли показать себя в добровольческой деятельности. Текущий год, по признанию организаторов, стал как никогда «урожайным» - в волонтерский корпус Молодежного ресурсного центра влилось много новичков. Поэтому определить одного победителя номинации «Волонтерский дебют» экспертному совету не удалось. Лучшими были признаны сразу три участника – это Злата Васильева, Виолетта Некрещеная и Маргарита Плохих. А вот звание «Юный доброволец» было присуждено Любови Ештокиной.

Среди волонтеров Владивостока – есть не только школьники и студенты. Поэтому отдельная номинация – «Молоды душой» – была введена для добровольцев старше 40 лет. Победителем был единогласно признан участник движения «Серебряные волонтеры» Зигмунд Хшановский.

В номинации «Личный вклад в добровольчество» победу одержала Алина Барановская. В номинации «Ударник волонтерского труда» лучшие результаты по количеству отработанных часов показали Виктория Неверова и Олег Сороквашин. А лучшим «Координатором года» стал Родион Первиненко.

Отдельно была выделена номинация «За благодеяния». Награду в ней получили член приморской региональной общественной организации «ПримПоиск» Евгения Щерба и волонтерская организация школы № 80 «Подсолнух».

Самым долгожданным событием стало объявление обладателя Гран-при конкурса. «Волонтером 2021 года» стал Дмитрий Александров.

«Я совершенно не ожидал, что стану победителем. И даже не хотел подавать документы, считая, что есть более достойные кандидаты, - скромно рассказывает победитель, на счету которого – более 200 отработанных часов на различных мероприятиях в 2021 году. – Для меня волонтерство – это способ занять свое свободное время и принести пользу обществу, ну и, конечно, общение с людьми и новые знакомства. В этом году я поучаствовал в порядка 30 мероприятиях. Среди самых крупных – День Победы, международный заплыв X-Waters, открытие Нагорного парка и другие. Мне без разницы, на каком мероприятии нужно работать, везде чувствую себя комфортно. Планирую и дальше активно заниматься добровольческой деятельностью».

Финалисты получили благодарности и традиционные статуэтки в виде сердца. Также победителям вручили подарки партнеры конкурса – зоопарк «Чудесный», компания по проведению реалити-квестов «Шестое чувство», семейное квест-кафе Pandoroom и музей трепанга Biotic luxe. Завершилось мероприятие творческим выступлением от вокальной студии Дальрыбвтуза «Соло».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]