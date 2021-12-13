Детская секция по джиу-джитсу открылась в новом спортзале на улице Вилкова

В новом спортивном зале на улице Вилкова, 11, во Владивостоке открылась секция по джиу-джитсу, где преподают тренеры муниципальной спортивной школы г. Владивостока по различным видам спорта. Детские группы занимаются здесь и утром, и после обеда, когда заканчиваются уроки в школе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Иван Грозов занимается джиу-джитсу уже восемь лет, достигнув хороших результатов. Вместе с Юлей Жданюк они готовятся выступить на чемпионате России, который состоится в конце января следующего года. Юля тоже опытная спортсменка – занимается шесть лет.

«Этот вид спорта помогает развиваться физически, воспитывает самодисциплину, волю, если что – поможет для самообороны, - говорит Иван Грозов. – Ну и, кроме того, у меня в спортшколе много хороших друзей. Особенно интересно, когда ездим на соревнования в другие города».

Зал отремонтирован силами краевой федерации джиу-джитсу по просьбе жителей этого густо населенного района: нашли помещение, провели ремонт, побелили, покрасили, купили татами.

«Теперь здесь занимается больше 20 ребят разного возраста, - рассказывает тренер Валерий Гусев. - Когда появляются такие залы в жилых районах, это значит, что не только школьники, но и маленькие дети могут ходить на занятия самостоятельно. Джиу-джитсу закаляет характер, делает ребят сильными, дисциплинированными. Наши спортсмены даже в школе учатся лучше».

«Всего в нашей спортивной школе занимается больше 1000 детей, - рассказал заместитель директора школы Борис Глазков. - Помимо джиу-джитсу ребята могут выбрать любую из 13- ти следующих секций – айкидо, бейсбол, бокс, дзюдо, карате, кикбоксинг, самбо, смешанные боевые единоборства, тхэквондо, спортивная борьба, кудо и сноуборд».

Спортзалы расположены в районе стадиона «Строитель» (пр. 100-летия Владивостока, 30д), на ул. Уборевича, 20, Борисенко, 62, а также в городских школах, что позволяет ребятам заниматься близко к дому.

Выбрать подходящую спортивную секцию во Владивостоке можно здесь и здесь

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]