Семеро сотрудников «Восточного Порта» добились почётного звания «Приморский барс»

Портовики-«восточники» вновь оказались на высоте – и в прямом и в переносном смысле. Под занавес уходящего года специальные нагрудные знаки и свидетельства о покорении 10-ти знаковых для края горных вершин вручили представители Приморской федерации спортивного туризма семерым сотрудникам АО «Восточный Порт» – Илье Портнову, Екатерине и Алексею Алексеенко, Виктории Харитоновой, Андрею Папанову, Игорю Косицыну и Дмитрию Вихареву, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

Почётная символика была разработана организацией в конце 1990-х годов благодаря инициативе известного туринструктора, Заслуженного путешественника России Олега Береснёва, и вот уже на протяжении почти четверти века счастливыми обладателями значков «Приморский барс» становятся жители и гости края, побывавшие на вершинах гор Фалаза, Снежная, Сестра, Ольховая, Голец, Лысая, Туманная, Облачная, Читинза и Пидан.

Подготовка к сложным восхождениям стала возможной для молодых портовиков благодаря поддержке АО «Восточный Порт», предоставившего своим сотрудникам спортивный зал и тренажёры для тренировок. В свою очередь, Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации собственных программ социального развития «Спорт» и «Команда Восточного» обеспечил соискателей «Приморского барса» необходимой экипировкой, корпоративной атрибутикой и организовал доставку команды до стартовых точек.

"Самое яркое впечатление при подъёме на вершины больших сопок – это уникальная красота приморской тайги в разное время года, чистый воздух и торжественное безмолвие. А ещё – то самое чувство товарищества, коллективного духа, которое ощущают все участники экспедиции, стоя на вершине с единомышленниками в сине-белых цветах «Восточного Порта», а вокруг тебя головокружительная высота", – поделилась работник предприятия, «Приморский барс» Екатерина Алексеенко. – "Сегодня вся наша дружная команда празднует большой успех. Я считаю, это личная победа каждого из нас и показатель большой работы над собой. Всего этого мы смогли достичь благодаря мощной поддержке своих коллег по работе и, конечно же, стабильной помощи родного «Восточного Порта»".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]