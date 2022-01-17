За последние 5 лет «Восточный Порт» увеличил объём грузооборота на 14,4%

По итогам работы за 12 месяцев 2021 года объём грузооборота АО «Восточный Порт» достиг 26,57 млн т, за последние 5 лет увеличившись на 3,35 млн т (+14,4%) – с 23,22 млн т в 2017 году, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АО «Восточный Порт».

За отчётный период на производственных площадках стивидорной компании было обработано 25,03 млн т угля, 1,44 млн т черных металлов, 0,01 млн т алюминиевой продукции, 0,07 млн т щебня и 0,02 млн т грузов в контейнерах (4 435 TEU). Отгружено 529 крупнотоннажных судов, в том числе 30 балкеров типа capesize дедвейтом от 100 тыс. т и 294 судна стандарта panamax дедвейтом от 50 до 100 тыс. т.

В 2021 году основными странами-грузополучателями угольной продукции от АО «Восточный Порт» стали Япония (32% в общем грузообороте предприятия или 8,4 млн т угля), Китай (21%, 5,5 млн т), Тайвань (14%, 3,8 млн т) и Республика Корея (12%, 3,1 млн т). Остальные 16% распределились между Вьетнамом (7%), Индией (5%), Малайзией (2%), Таиландом (1%) и другими странами макрорегиона (2%). Отгрузка металлопродукции в 2021 году производилась в порты Тайваня, США, Китая, Индонезии, Филиппин, Гонконга, Таиланда и Республики Корея, составив 5% в общем грузообороте терминала.

Стоит отметить, что в рамках программы диверсификации бизнеса АО «Восточный Порт» продолжает процесс глубокой модернизации и трансформации инфраструктуры Универсального производственно-перегрузочного комплекса в мультимодальный экспортно-импортный контейнерный хаб. В настоящее время на территории производственной площадки полным ходом идёт усовершенствование портовых мощностей, закупка современного перегрузочного оборудования, формирование контейнерных поездов с последующей их отправкой к западным границам России.

В завершившемся году «Восточный Порт» установил сразу несколько собственных знаковых рекордов по объемам перевалки грузов и обработке железнодорожного подвижного состава. В частности, осенью 2021-го стивидоры-«восточники» добились собственного рекорда по объемам месячной отгрузки за всю историю работы терминала: в октябре портовики погрузили на суда 2 947 214, 813 т грузов общей номенклатуры – угля, металлопродукции, щебня и грузов в контейнерах. При этом за сутки 21 октября 2021 года компанией был установлен максимальный рекорд по выгрузке вагонов в зимний период, который составил 1 478 единиц подвижного состава.

Высоких показателей портовикам удалось добиться благодаря эффективной, слаженной работе коллектива предприятия на всех уровнях, максимально результативному использованию ресурсов высокотехнологичного специализированного оборудования АО «Восточный Порт», а также внедрению в производственные процессы наилучших доступных технологий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]