Торговые сети не виноваты! В чем реальные причины роста цен?

Цены космические: приморцы жалуются на резкое повышение стоимости определенных продуктов. Однако в магазинах уверяют, наценка не более 15 процентов. От чего же зависит цена товаров, сколько сейчас придется заплатить, чтобы собрать корзину продуктов первой необходимости, и почему наша съемочная группа не заметила ажиотажа в торговых рядах?

Видеорепортаж Екатерины Карпенко.

Ценник на отдельные категории продуктов в Приморье резко подскочил, но правительство заверяет, вопрос с ростом стоимости регулируется. Ранее губернатор края потребовал, чтобы в торговых сетях наценки на продукты первой необходимости не превышали 15 процентов

Олег Кожемяко губернатор Приморского края: «Какой-то паники, связанной с тем, что у нас не хватит продуктов питания, быть не должно. В силу того, что у нас достаточно большие запасы продовольствия. У нас нормально сформирована вся потребительская корзина. Мы будем мониторить рост цен — обоснованный он или необоснованный».

При этом в некоторых магазинах цена на ряд товаров подскочила на 30, а где-то и на 50 процентов. Приморцы в соцсетях возмутились:

Увидела эту селедку и испытала шок от цены! Селедка дороже хорошего мяса!

Прям при мне цену на сахар повысили на 24 рубля! Было 96, стало 120!

Представители торговых сетей говорят, люди создают спрос искусственно, чем больше скупают, тем дороже стоит товар. Сейчас набор продуктов питания первой необходимости включает в себя 15 позиций. Среди них масло, молоко, яйца, хлеб, крупы и ряд других продуктов. Цена полного набора варьируется от двух до трех тысяч рублей.

Максим Шатыро директор по маркетингу торговой сети: «Цена — это то, по какой цене продает нам поставщик. Поставщики могут повышать цену, соответственно и повышается цена в розничных магазинах. Наценка — это, скажем так, наш заработок. По ряду продуктов социально значимых с администрацией края достигнута договоренность, что уровень не превышает 15 процентов. И этот уровень сохраняется, поэтому цена может вырасти, но наценка меняться для покупателей не будет».

Некоторые магазины попросили разрешения ограничивать продажу определенных товаров, например, не более 5 килограммов сахара в одни руки. Чтобы избежать попыток спекуляции со стороны недобросовестных граждан. Но, видимо, такая жесткая мера и не потребуется. Оказалось, что владивостокцы не стремятся сметать с полок все подряд.

По необходимости! Вот рыбка нужна, рыбки пошла купила. Яблочек пять штучек. Все нормально! Сахару, пошли, килограмм сахара, то есть паники никакой нет. Вот одну штучку на завтрак. То есть то, что необходимо, так и берем, как и раньше.

Чтобы контролировать цены, не допускать паники и пустых полок, работает горячая линия, на которую обращения граждан поступают регулярно. Сейчас на полках магазинов есть все необходимое и даже больше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]