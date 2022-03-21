Во Владивостоке прошла презентация конкурса изобретательских проектов международного форума инноваторов IN’HUB
18 марта во Владивостоке на территории Всероссийского детского центра «Океан» состоялась презентация международного конкурса изобретательских проектов IN’HUB. Первыми, кто узнал подробности проекта, стали участники проекта «Science Camp Imake 2022» и смены «Фестиваль городских изобретателей».
Всероссийский конкурс изобретательских проектов в рамках Международного форума инноваторов IN'HUB проводится с целью популяризации науки и технологий, поддержки интереса к сферам изобретательства, рационализаторства и мейкерства. Участие в конкурсе дает возможность продемонстрировать проект потенциальным инвесторам и экспертному жюри, принять участие в выставке мирового уровня без выезда за границу, получить признание и поддержку для реализации своего проекта.
«Мы считаем, что тема изобретательства важна не только для наших регионов, поэтому решили инициировать проект, полезный для инженерного будущего нашей страны в целом. Мы надеемся, что IN’HUB станет отправной точкой для детей, которые уже сейчас получат свои первые навыки и знания, а через 7-10 лет придут сотрудниками на российские предприятия. Проект также поможет опытным изобретателям, находящимся в поиске поддержки – консультационной, экспертной, инвестиционной. Конкурс проектов также будет полезен и промышленным компаниям, которые смогут найти и привлечь в свои ряды молодых и амбициозных инноваторов», - рассказал Игорь Сухотин, директор Департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель».», - рассказал Игорь Сухотин, директор Департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель».
Изобретательские проекты участников охватят широкий спектр сфер жизнедеятельности современного человека: механизмы и машинное оборудование, производственные процессы и металлургию, компьютерные технологии и электронику, безопасность и охрану труда, товары для дома и ресторанное оборудование, медицину и защиту окружающей среды, транспорт, обучающие методики, художественные материалы и музыкальные инструменты.
«Инновации сейчас как никогда важны нашей стране. И кто, как не ищущая, креативная молодежь может дать рывок в развитии российских инновационных процессов? Сейчас самое благоприятное время для этого. Хорошо, что организаторы Форума инноваторов IN’HUB не боятся отвечать на актуальные вызовы и запускают Конкурс изобретательских проектов, в том числе рассчитанный на молодежь», - поделился Владимир Пирожков, генеральный директор «МИСиС-Кинетика». Для начинающих изобретателей он прочел лекцию о глобальных трендах ближайшего будущего.
Конкурс проходит в несколько этапов. В первом, заочном этапе, до 31 мая будут приняты и обработаны модераторами все поступившие заявки. Далее состоится экспертный отбор проектов, которые станут частью 3D выставки и Маркетплейса идей и изобретений – виртуальной витрины инноваций, созданных участниками Конкурса. Финальным мероприятием станет определение победителей Конкурса на Международном форуме инноваторов IN’HUB. Это событие пройдет с 6 октября по 8 октября 2022 года в г. Новосибирске и станет площадкой для взаимодействия инноваторов с представителями промышленных компаний.
Для награждения победителей Конкурса Оргкомитетом формируется Призовой фонд, включающий специальные призы и дипломы, учрежденные российскими и зарубежными организациями и предприятиями – партнерами Международного форума инноваторов IN’HUB, в том числе по отдельным номинациям.
СПРАВКА:
IN'HUB - комплекс мероприятий и платформа межотраслевого взаимодействия изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего и их внедрения в производство. Инициатор проведения – ПАО «ГМК «Норильский никель» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также Правительства Новосибирской области.
Инженерный марафон IMAKE - проект благотворительной программы «Мир новых возможностей», проводимый ПАО «ГМК «Норникель»» в городах присутствия компании. Направлен на популяризацию среди школьников и привлечение внимания молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности.
Пресс-служба Международного форума инноваторов IN’HUB:
Анастасия Безверхая,
8 (989) 521-73-14
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