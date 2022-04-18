Во Владивостоке открылся пункт выдачи заказов СберМегаМаркета

Первый пункт выдачи заказов мультикатегорийного маркетплейса СберМегаМаркет, открылся во Владивостоке в ТЦ «Квартал» по адресу ул. Ладыгина, 7, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-центр Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

До этого СберМегаМаркет выдавал заказы своим покупателям через постаматы и с помощью курьерских служб. Теперь забрать заказ можно в пунктах выдачи, там же примерить товар, воспользоваться услугой частичного выкупа или оформить возврат.

Пункт выдачи заказов СберМегаМаркета удобны для каждого: есть стойки выдачи и проверки заказов, розетки для тестирования работы электроприборов, примерочные комнаты.

Режим работы пунктов удобный и привычный для покупателей онлайн-площадок: 7 дней в неделю, с 9 утра до 9 вечера, без перерывов и выходных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]