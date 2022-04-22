Корейские барабанщики и молодые группы выступят на фестивале «День леопарда»

В воскресенье, 24 апреля, во Владивостоке состоится фестиваль «День леопарда». Праздник пройдет в амфитеатре набережной Спортивной гавани, начало в 14 часов. Гостей ждет большая познавательная и развлекательная программа, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Организаторы фестиваля – ФГБУ «Земля леопарда», Туристический информационный центр Приморского края и администрация города Владивостока при поддержке Молодежного ресурсного центра.

«День леопарда» торжественно откроется в 14:00 в амфитеатре Спортивной набережной. Жителей и гостей Владивостока поприветствуют друзья, партнеры и руководство национального парка «Земля леопарда». В 14:30 состоится старт «Леопардового забега», организованного беговым клубом RunDNSRun. Более 50 человек в костюмах пятнистых кошек пробегут по «Тропе здоровья», а самый «леопардовый» спортсмен получит приз – слот на трейловый полумарафон Leo.Run 2022.

Затем фестиваль «День леопарда» продолжится яркой концертной программой, где с авторскими композициями выступят как уже известные в Приморье, так и начинающие коллективы.

Одними из первых зрителей порадует ансамбль корейских барабанщиков ДВФУ «Хэдон». Затем выступят группы «Проспект Красоты», «Океанариум», «Инспиритум» и «hehehe». Эти коллективы зашли на музыкальную сцену относительно недавно, но благодаря своему таланту и энергии уже приобрели известность в Приморье. Также свое творчество представят яркие танцевальные коллективы края.

Помимо концерта зрелищным событием фестиваля обещает стать флешмоб «След леопарда», символизирующий единство людей в помощи природе. В 15:00 десятки гостей праздника смогут встать в форму отпечатка лапы редкой кошки.

Одновременно с концертом с 13:30 до 17:00 гости фестиваля смогут посетить тематические площадки:

Грим с раскраской в стиле дальневосточного леопарда можно будет сделать бесплатно на площадке группы компаний «Славда».

Экологические игры на знание следов и повадок обитателей уссурийской тайги, а также мастер-классы по созданию кошачьей шляпы и леопарда из бумаги будут организованы на площадке национального парка «Земля леопарда».

Мастер-класс по рисованию дальневосточного леопарда пройдет на творческой площадке «Земли леопарда», организованной при поддержке сети магазинов «Галамарт».

Позирование на настоящую фотоловушку - одну из тех, что снимают диких леопардов в национальном парке, будет доступно на специальной площадке отдела науки «Земля леопарда».

Получить открытку и отправить ее в любую точку страны можно будет на площадке Почты России. Серия почтовых открыток с изображением дальневосточного леопарда выпущена к 10-летию национального парка «Земля леопарда» по итогам конкурса рисунков. Специалисты Почты проконсультируют желающих отправить открытки, поставят оттиск специального почтового штемпеля и примут послания к доставке.

«Музей переработки» будет представлен на площадке «Поддерживая экологию – сохраняем леопарда», организованной Российским экологическим обществом (РЭО) и его партнерами.

Викторина по раздельному сбору отходов состоится в 13:30 также на площадке Российского экологического общества. Кроме того, гостям фестиваля будут представлены экологичные изделия, произведенные проектом «Умная среда» в Приморье из вторсырья.

Мастер-класс по подготовке и посеву семян сосны и ели будет организован у площадки РЭО в рамках проекта АНО «Центр природоохранных инициатив», а в качестве примера здесь можно будет увидеть уникальный бонсай-дизайн корейского кедра.

Также в программе фестиваля – конкурс на лучший костюм леопарда. Желающим получить ценные призы от национального парка «Земля леопарда» и сети магазинов «Галамарт» нужно будет подойти к 16:00 к сцене фестиваля и продемонстрировать короткое танцевальное дефиле под аплодисменты зрителей.

Помимо этого, призы ждут каждого, кто посетит пять площадок квеста фестиваля «День леопарда». Получить маршрутный лист с условиями игры можно будет у волонтеров Молодежного ресурсного центра.

Напомним, фестиваль приурочен к 10-летию национального парка «Земля леопарда», который был создан 5 апреля 2012 года для сохранения популяции самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Зверь находился на грани вымирания, однако благодаря комплексу мер, обеспеченных национальным парком, популяцию удалось спасти, и она выросла более чем втрое – до 121 взрослой особи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]