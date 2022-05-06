Во Владивостоке идет прием заявок на городской конкурс «Предприниматель года»
Во Владивостоке идет прием заявлений на участие в городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года». Организатор конкурса - администрация Владивостока и МКУ «Центр развития предпринимательства», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.
В этом году конкурс будет проводиться по трём номинациям:
- «Прорыв года»:
- осуществление предпринимателем деятельности от одного до двух календарных лет;
- наличие положительного финансового результата деятельности участника конкурса за прошедший год;
- «Стабильный бизнес»:
- динамика роста показателей развития предприятия за два предшествующих календарных года;
- «Социальная ответственность»:
- участие предпринимателя в благотворительной и общественной деятельности.
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории Владивостока.
Прием документов для участия в конкурсе ведется с 27 апреля по 16 мая 2022 года.
Для участия необходимо заполнить анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» по форме.
В случае участия в номинации «Социальная ответственность» дополнительно с анкетой предприниматель направляет сканированные документы, подтверждающие участие предпринимателя или предприятия в общественных и благотворительных проектах.
Критериями конкурсного отбора при определении победителей конкурса являются следующие показатели участников конкурса:
- средняя численность работников;
- налоговые платежи в бюджеты всех уровней;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному виду деятельности участника конкурса;
- участие в благотворительной и общественной деятельности (при заявке на номинацию «Социальная ответственность»).
Определение победителей конкурса проводится путем начисления баллов по критериям соответствующей номинации конкурса на основании данных в анкетах, представленных участниками конкурса.
Подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурсная комиссия, куда входят представители предпринимательского сообщества города, общественные объединения, представители администрации города Владивостока.
Победители конкурса будут объявлены и награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства.
Дополнительная информация - по телефону: (423)260-68-03, e-mail: crp_vl@list.ru
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