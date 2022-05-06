Во Владивостоке идет прием заявок на городской конкурс «Предприниматель года»

Во Владивостоке идет прием заявлений на участие в городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года». Организатор конкурса - администрация Владивостока и МКУ «Центр развития предпринимательства», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

В этом году конкурс будет проводиться по трём номинациям:

«Прорыв года»:

- осуществление предпринимателем деятельности от одного до двух календарных лет;

- наличие положительного финансового результата деятельности участника конкурса за прошедший год;

«Стабильный бизнес»:

- динамика роста показателей развития предприятия за два предшествующих календарных года;

«Социальная ответственность»:

- участие предпринимателя в благотворительной и общественной деятельности.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и ведущих деятельность на территории Владивостока.

Прием документов для участия в конкурсе ведется с 27 апреля по 16 мая 2022 года.

Для участия необходимо заполнить анкету участника городского ежегодного конкурса «Предприниматель года» по форме.

В случае участия в номинации «Социальная ответственность» дополнительно с анкетой предприниматель направляет сканированные документы, подтверждающие участие предпринимателя или предприятия в общественных и благотворительных проектах.

Критериями конкурсного отбора при определении победителей конкурса являются следующие показатели участников конкурса:

- средняя численность работников;

- налоговые платежи в бюджеты всех уровней;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному виду деятельности участника конкурса;

- участие в благотворительной и общественной деятельности (при заявке на номинацию «Социальная ответственность»).

Определение победителей конкурса проводится путем начисления баллов по критериям соответствующей номинации конкурса на основании данных в анкетах, представленных участниками конкурса.

Подводит итоги конкурса и определяет победителей конкурсная комиссия, куда входят представители предпринимательского сообщества города, общественные объединения, представители администрации города Владивостока.

Победители конкурса будут объявлены и награждены на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства.

Дополнительная информация - по телефону: (423)260-68-03, e-mail: crp_vl@list.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]