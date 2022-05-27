VIII Тихоокеанский туристский форум во ВГУЭС: туризм с цифровой начинкой

Деловая программа Тихоокеанского туристского форума традиционно проходит во ВГУЭС. В этот раз во ВГУЭС открылся международный молодежный туристский конгресс. Организатором пятой юбилейной конференции выступил Международный институт окружающей среды и туризма. Участники мероприятия обсуждают перспективы отрасли в Приморье и предлогают собственные проекты ее развития, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Университет уже много лет участвует в формировании комфортной и интересной туристической среды в крае. Подобные мероприятия способствуют погружению молодых специалистов в особенности работы с бизнесом и государственными структурами, налаживанию связей с экспертами.

- Сейчас в туристическом бизнесе происходит множество переломных моментов, он активно поддерживается государством с помощью субсидий, грантов, снижения налоговой нагрузки. Но что еще более важно, происходит активное внедрение информационных технологий. В этом году мы открыли новую образовательную программу подготовки магистров «Инновационные технологии в туристской деятельности», потому что понимаем, что наша сфера будет напрямую связана с цифровой экономикой, - подчеркнула директор Международного института окружающей среды и туризма Галина Гомилевская.

Открыло первый день конгресса выступление выпускника ВГУЭС, нового руководителя Агентства по туризму Приморского края Арсения Крепского. Он поздравил ребят с началом работы площадки и еще раз подчеркнул, что заинтересованность в своем деле открывает любые карьерные перспективы. В торжественной обстановке дипломами победителей XXIV научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов — на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» наградили студентов кафедры туризма и экологии.

Главными вопросами первого дня конференции стали современные маркетинговые технологии, управление гостиничными сетями и господдержка. Доцент кафедры туризма и экологии Артем Кононов провел со студентами мастер-классы по созданию телеграм-бота для предприятий туризма, а также презентовал виртуальную экскурсию по кампусу университета, которая будет полезна абитуриентам и первокурсникам для знакомства с вузом. Затем в Точке кипения состоялась форсайт-сессия, ориентированная на поиск интересных решений для развития экологического туризма в Приморье.

С помощью конгресса ребята смогут развить не только свои профессиональные компетенции, но и soft skills, поговорят с представителями индустрии. В свою очередь преподаватели ВГУЭС погрузятся в практическую составляющую отрасли и привнесут новые идеи в образовательный процесс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]