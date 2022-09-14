По прозвищу "Физкультурник": очередной мэр Владивостока оказался на скамье подсудимых

Экс-градоначальника столицы Приморья Олега Гуменюка обвиняют в коррупции на десятки миллионов рублей. В каких еще скандалах был замешан подсудимый и признает ли вину? Все подробности в репортаже журналиста федеральных "Вестей: Дежурная часть" Олега Пособина.

