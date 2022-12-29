Во Владивостоке пройдёт фестиваль по фулл-контакт каратэ "Кубок Деда Мороза"

Спортивная общественная организация Федерация «Синкиокусинкай каратэ Владивостокского городского округа» совместно с Российским союзом боевых искусств и лигой профессиональных боёв IPFC представляют городской фестиваль по фулл-контакт каратэ "Кубок Деда Мороза" среди детей 6-14 лет.

14 января на площадке спортивного комплекса Динамо по Западная ул., 13 пройдут поединки по синкекусинкай каратэ.Турнир проводится при поддержке Владивостокского Морского Торгового порта и администрации города Владивостока.

Информационная поддержка “Love Radio”. Начало турнира в 10 часов. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]