Выставка для любителей Lego во Владивостоке! Дети играют, родители отдыхают.
Что вас ждет: огромные фигуры из LEGO, гигантская дженга и даже виртуальная реальность! «Мего Лего» — увлекательное приключение для всей семьи. Довольны будут и дети, и взрослые!
В программе: множество развлечений, которые начнутся с главного — выставки потрясающих фигур в полный рост из конструктора.
Вы создадите поделки из конструктора своими руками, сыграете в гигантскую дженгу и исследуете виртуальную реальность с помощью VR-3D!
На мастер-классах дети научатся создавать поделки из конструктора, на уровне первоклассных скульпторов!
Когда: с 2 января по 6 февраля
Время: 10:00-21:00 ежедневно
Где: г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д, ТРК Седанка сити, 2 этаж
Связь: 📲8-800-222-02-09 - БЕСПЛАТНАЯ горячая линия
Подробная информация: Mego-lego.ru
Возрастное ограничение: 0+
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