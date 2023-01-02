Выставка для любителей Lego во Владивостоке! Дети играют, родители отдыхают.

Что вас ждет: огромные фигуры из LEGO, гигантская дженга и даже виртуальная реальность! «Мего Лего» — увлекательное приключение для всей семьи. Довольны будут и дети, и взрослые!

В программе: множество развлечений, которые начнутся с главного — выставки потрясающих фигур в полный рост из конструктора.

Вы создадите поделки из конструктора своими руками, сыграете в гигантскую дженгу и исследуете виртуальную реальность с помощью VR-3D!

На мастер-классах дети научатся создавать поделки из конструктора, на уровне первоклассных скульпторов!

Когда: с 2 января по 6 февраля

Время: 10:00-21:00 ежедневно

Где: г. Владивосток, ул. Полетаева, 6Д, ТРК Седанка сити, 2 этаж

Связь: 📲8-800-222-02-09 - БЕСПЛАТНАЯ горячая линия

Подробная информация: Mego-lego.ru



Возрастное ограничение: 0+

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]