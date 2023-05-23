Госдума обновила законопроект о цифровом рубле

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил обновленную версию законопроекта о введении в РФ цифрового рубля: депутаты предлагают уточнить полномочия и обязанности ЦБ, ввести существенные послабления для нерезидентов при работе с цифровыми рублями, ограничить рекламное использование словосочетания "платформа цифрового рубля", сообщают "Вести:Приморья" со ссылкой на "Интерфакс".

Так, ЦБ не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифрового рубля, но останется, как и планировалось, оператором платформы, следует из обновленного текста законопроекта.

Нерезиденты смогут получить доступ к платформе через иностранные банки или напрямую через ЦБ.

Запрещается использование термина «платформа цифрового рубля» и его производных в рекламе тем, кто не является оператором платформы или ее участником.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N270838-8) были подготовлены комитетом и направлены в профильные министерства, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с обновленным текстом документа. По его словам, существенные замечания, в частности, правового управления Госдумы, вызвала норма о том, что c цифровых счетов можно будет списывать средства должников без ограничений, связанных с сохранением доходов в размере прожиточного минимума.

Полномочия ЦБ



Регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифрового рубля, но останется, как и планировалось, оператором платформы, следует из обновленного текста законопроекта.

В рамках принятого в марте в первом чтении законопроекта за ЦБ закреплялся статус оператора платформы цифрового рубля, прописывались также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. Кроме того, в закон о ЦБ вносилось уточнение о том, что Банк России "для организации и обеспечения функционирования платформы цифрового рубля вправе создавать и (или) участвовать в капиталах организаций". Сейчас в законе о ЦБ (статья 8) есть закрытый перечень случаев, когда ЦБ может участвовать в капитале организаций. Ко второму чтению норма о возможности участия ЦБ в капитале организаций в рамках проекта по цифровому рублю была убрана.

В пресс-службе ЦБ уточнили, платформа цифрового рубля уже создана, и она не является отдельным юридическим лицом. Это система Банка России. "Платформа создавалась силами Банка России, с использованием внутренних технологических и технических наработок", - пояснили в пресс-службе.

За исключением участия в капитале организаций полномочия регулятора в вопросе работы платформы не изменились, зато добавились обязанности. В частности, Национальный финансовый совет будет обязан рассматривать отчет Банка России в сфере работы "антиотмывочного" законодательства при организации платформы цифрового рубля. Эта норма уже вызвала замечание правового управления Госдумы. "Между тем законопроектом не предусматриваются изменения в данный федеральный закон, регламентирующие подготовку и утверждение указанного отчета", - говорится в отзыве управления.

В подготовленном законопроекте уточняется, что регулятору будет необходимо обеспечить реализацию мер по зашифровке содержащихся на платформе цифрового рубля сведений о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности, о лицах, в отношении которых реализуются меры государственной защиты, об объектах, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]