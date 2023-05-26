За изображения с неточными границами России вводят штрафы

Госдума приняла законопроект о штрафах и арестах за распространение карт, на которых границы России указаны некорректно. Такие изображения будут признаны экстремистскими. Штраф для юрлиц может достигать миллиона рублей, для физлиц — 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток, сообщают "Вести:Приморья" со ссылкой на сайт Газета.ру.



Депутаты одобрили во втором и третьем чтениях законопроект о наказаниях за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность страны. Нарушителям-физлицам грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей либо арест до 15 суток, юрлицам — штраф до 1 млн рублей. Изменения внесут в ст. 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

К экстремистским материалам отнесут все предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность страны.

Авторами поправок о «неправильных картах» стали комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, а также его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Законопроект внесли в Госдуму еще в сентябре 2022 года. В декабре он был принят в первом чтении.

Пискарев ранее отмечал, что особенно опасно, если изображения, где оспаривается территориальная принадлежность, к примеру, Крыма или Курильских островов, увидят дети. В качестве примера он приводил детские фотообои, «продававшиеся в одной из популярных торговых сетей». Крым на них был обозначен как украинский.

Полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после общенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% крымчан и более 95% севастопольцев. Президент России Владимир Путин с момента воссоединения многократно подчеркивал, что вопрос о государственной принадлежности Крыма «закрыт раз и навсегда».

24 февраля 2022 года российский Президент принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик. По итогам сентябрьских референдумов ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]