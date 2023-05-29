В Арсеньеве завершился фестиваль воздушных змеев "Небо на ладони"

В небо над Арсеньевым подняли несколько сотен воздушных змеев и воздушных шаров.



В прошедшее воскресенье в небо над Арсеньевым подняли несколько сотен воздушных змеев и воздушных шаров , сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Бизнес Арс" и администрацию Арсеньевского Городского округа. Инициатором этого праздника выступил «Дальневосточный музей авиации» .

Как пояснили в администрации Арсеньевского Городского округа, в это время в Арсеньеве уже стоит летнее тепло, воздушные массы движутся в нужном направлении.

Последнее воскресенье весны 2023-го года в приморском городе авиаторов оказалось действительно необыкновенным. На стадионе "Восток" в городе Арсеньев прошли массовые запуски воздушных змеев.

Полеты планеров, воздушных змеев и огромные воздушные шары действительно произвели на зрителей неизгладимое впечатление.

Все желающие смогли стать участниками мастер-класса по изготовлению воздушных змеев, приняли участие в соревнованиях моделей планеров, полюбоваться на эффектные прыжки парашютистов - в арсеньевском небе.

В небо взмывали большие воздушные змеи. В течение двух часов участники фестиваля старались устремить ввысь самого большого воздушного змея в виде тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]