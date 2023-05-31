В Приморье задержали курьера-мошенника, похитившего у приморских пенсионеров почти 2 млн рублей

В Приморье задержали курьера-мошенника, похитившего у приморских пенсионеров почти 2 миллиона рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылокой на официальный телеграм-канал УМВД России по Приморскому краю.

В течение нескольких дней в дежурные части полиции Арсеньева и Уссурийска поступали заявления пожилых граждан, ставших жертвами аферистов, действовавших по схеме «Родственник попал в беду».

Во всех случаях пенсионерам поступали звонки на телефон от лже-сотрудников правоохранительных органов. Звонившие сообщали о том, что родственники потерпевших стали участниками ДТП и требовали передать курьеру все имеющиеся у них денежные средства.

В общей сумме потерпевшие передали злоумышленникам более 1 млн 840 тыс. рублей.

В результате совместных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Арсеньевский» и ОМВД России по городу Уссурийску установили личность курьера и провели его задержание. Им оказался ранее судимый 27-летний приморец.

Возбуждены 4 уголовных дела по статье «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу.

Расследование продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]