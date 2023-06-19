Памятники во Владивостоке будут с подсветкой

Устаревшие светильники с натриевыми лампами демонтируют и меняют их на новые светодиодные, сообщают «Вести:Приморья».

Специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ ВПЭС ведут работы в жилых массивах и вдоль магистральных дорог.

«На сегодняшний день заменили три тысячи светильников, до конца года заменим ещё две тысячи, - рассказал главный инженер подразделения «Владсвет» МУПВ «ВПЭС» Дмитрий Макеев. - Новые фонари уже работают в поселках Подножье и Экипажный на острове Русский. Сейчас ведем работы на трассе Седанка – Патрокл. Светильникам 11 лет и они недостаточно освещают дорогу. На многих сгнил корпус, деформированы отражатели, потускнело защитное стекло. Было принято решение не ремонтировать устаревшие фонари, а поменять их на современные энергосберегающие, жёлтого цвета, которые рассчитаны на работу в условиях тумана. Завершить работы на объездной трассе планируем до 15 июля».

Современные светодиодные светильники действительно экономичны и обеспечивают лучшую освещенность дорожного покрытия.

Вахта бригад ВПЭС сегодня – это не только замена светильников, но и плановый ремонт того осветительного оборудования, которое еще готово послужить, специалисты уже очистили и покрасили 250 опор освещения. 50 аварийных опор освещения заменили на новые.

Подсветка памятников также важная, и как говорится, имиджевая часть работы ВПЭС. Уже в этом году на смену прежним металлогалогенным светильникам пришли новые светодиодные подсветки возле городских памятников и мемориалов, смонтировано освещение к захоронению погибшим в СВО.

Сообщить о нарушениях в работе уличного освещения можно по телефонам: 8 (423) 209-9000 или +7 (423) 241-18-25. Также можно написать в WhatsApp по номеру: 8 (984) 199-9000.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]