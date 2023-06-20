Молодежь Владивостока получит по 25 тысяч рублей

Как известно, столица ДФО стала одним из 15 городов России, где в этом году состоится празднование Дня молодежи. Из 100 претендентов на получение премии «Молодежный вектор» в рамках Дня молодежи жюри выбрало 25 победителей. В День молодежи на главной сцене праздника всем им вручат заслуженные награды - 25 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье".

Проекты, что вошли в список номинантов, будут представлены на Дне молодежи во Владивостоке. В этом году среди них «Форум психологического просвещения «Волна», «БЕЗопасное детство», «Фестиваль социальной поддержки «Добрый Ёж», «Летняя школа КВН», «СВОП от Бебишеринг: Расширяем границы», «День русской культуры «День К», «Уличные турниры по волейболу Night Volley League» и многие другие, которые сделают жизнь владивостокцев интереснее.

«От конкурса к конкурсу мы знакомимся с новыми лицами, которые любят свой город и вносят вклад в его развитие. Если перечислять каждого, то, на самом деле, список окажется безграничным, ведь во Владивостоке молодежь действительно амбициозна и талантлива», - говорит начальник управления по делам молодежи Администрации Владивостока Екатерина Ищук.

Актуальными направлениями в разработке и реализации проектов являются: экология; добровольчество; здоровый образ жизни; семейные ценности, материнство и детство; гражданственность и патриотизм.

Празднование дня молодежи состоится 24 июня на набережной Цесаревича. Вход на площадку Дня молодежи для всех желающих по предварительной регистрации на сайте.

Гостей будет ждать множество тематических площадок, мастер-классы, лекции, карьерные консультации, ярмарки вакансий, выступления творческих коллективов. Кроме того, молодые люди смогут присоединиться к волонтерским акциям, принять участие в спортивных состязаниях. Завершит концертную программу выступление музыкального дуэта RASA.

В честь Дня молодежи для жителей Приморского края проходит розыгрыш проживания в гостинице «Астория». 10 победителей смогут выиграть двухместное проживание в период проведения праздника (24 – 25 июня). С подробностями участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]