Авиадебошира сняли с рейса Южно-Сахалинск-Владивосток. В чем причина?

Сегодня в аэропорту Южно- Сахалинска при выполнении взлетных процедур службы аэропорта с рейса сняли авидебошира, полет был задержан, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Авиаинцидент".

О наличии неадекватного пассажира на борту сообщили авислужбы, запуск двигателей на стоянке был прекращен. Вызваны соответствующие органы. Самолет А-319, RA-73680, рейс SHU5681 выполнял рейс Южно-Сахалинск – Владивосток.

Эксплуатант самолета АО «Авиакомпания «Аврора».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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