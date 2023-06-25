Трое детей в Приморье не вернулись домой после прогулки у реки. Возбуждено уголовное дело.

Вчера в районе Песчаник (село Новосысоевка) четверо детей без присмотра взрослых пошли купаться в реке Арсеньевка Яковлевского района, трое из них не вернулись домой. Тела двух мальчиков 2012 и 2014 годов рождения найдены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Четверо детей 8-и, 10-и и 12-и лет, девочки и мальчики, отправились купаться на реку вчера в полдень. Последний раз их видели примерно в 15 часов дня, местонахождение троих из них по-прежнему неизвестно.

Приметы пропавших:

8-летний мальчик, рост 120-130 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие

9-летний мальчик, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие

12-летняя девочка, рост 120-150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

По поступающей информации, во время купания один ребенок стал тонуть, остальные пытались его спасти, но их унесло течением. Один мальчик все же смог выбраться на берег, зацепившись за корягу, после чего позвонил матери и рассказал о произошедшем.

В настоящее время на месте, где купались дети, следователи СК проводят осмотр. Спасатели нашли тела двух мальчиков 2012 и 2014 годов рождения. Поиски продолжаются, в них участвуют 30 человек, 11 единиц техники, включая 4 лодки.

Спасатели МЧС России обследуют акваторию.

По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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