Бизнес должен внести единый налоговый платеж до завтра

28 июня – единый срок уплаты налогов по единому налоговому платежу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

За счет уплаты ЕНП российский бюджет на конец марта 2023 года, по данным РБК life, получил доходы в размере 2,5 трлн руб.

В Управлении ФНС России по Приморскому краю акцентируют внимание, что единый налоговый платеж, который необходимо внести до 28 июня включает в себя:

- НДС (за I квартал 2023 года);

- страховые взносы за работников (за май 2023 года);

- НДФЛ (за период с 23.05 по 22.06.2023).

С полным графиком уплаты налогов на 2023 год можно ознакомиться на промостранице «Единый налоговый счёт».

У налогоплательщика есть несколько способов для исполнения своих обязательств:

- с помощью платёжных терминалов;

- мобильного приложения банков;

- сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин»;

- сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» (www.nalog.gov.ru ).

Что такое единый налоговый счет

С 2023 года в России появился новый обязательный порядок уплаты налогов — единый налоговый счет (ЕНС). Если раньше российские граждане уплачивали большинство налогов по отдельным реквизитам, то теперь достаточно перечислить деньги единым налоговым платежом. РБК Life рассказывает, как пользоваться ЕНС, что такое сальдо и как изменил новый порядок уплаты налогов жизнь обычных граждан, компаний и индивидуальных предпринимателей.

Единый налоговый счет (ЕНС) — это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. Проще говоря, это счет, на который налогоплательщик вносит средства, а налоговая сама засчитывает деньги в счет текущих платежей [1]. Обязательным новый механизм уплаты налогов стал с 1 января 2023 года — именно тогда вступил в силу федеральный закон № 263-ФЗ [2].

Новый закон призван упростить взаимодействие россиян с налоговыми органами.

Если до 2023 года для заполнения платежек нужно было учитывать 1375 изменяющихся кодов бюджетной классификации (КБК — двадцатизначный шифр, который обозначает определенную группировку финансов: доходы, расходы, поступления в муниципальный или федеральный бюджет), то с 1 января реквизиты для всех налогов и регионов стали общими. Раньше на месяц приходилось около 60 сроков уплаты и подачи деклараций, с вступлением нововведений в силу в этот срок выполняется только один платеж [1].

Переплату можно было вернуть только за три последних года. Сейчас же срока давности нет. Кроме того, после подачи заявления налогоплательщиком на следующий день обязаны создать направление поручения на возврат.

До 1 января 2023 года разблокировка счета могла занимать до пяти рабочих дней. Теперь же ФНС обещает решать этот вопрос за день.

«ЕНС — это не что-то кардинально новое, это всего лишь форма учета платежей, а не какой-то новый режим налогообложения. Раньше приходилось каждый налог на отдельный КБК (код бюджетной классификации) перечислять, а сейчас это все зачисляется единым налоговым платежом один раз в месяц. Потом сам налоговый орган распределяет средства в соответствии с обязательствами на основании деклараций, уведомлений и прочих документов. Для бизнеса это, конечно, удобнее, проще, понятнее. И не только для бизнеса — для всех вообще».

Новые правила уплаты налогов с 1 января 2023 года действуют как для физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей и организаций. Исключение сделано лишь для самозанятых. Им предоставляется право выбора — платить налоги по привычной для них схеме или перейти на единый налоговый платеж.

Внесение средств на специальный счет в Федеральном казначействе одной платежкой осуществляется с помощью единого налогового платежа (ЕНП) [3]. Им можно «покрыть» различные налоги: НДС, налог на прибыль, страховые взносы, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), налог на доходы физических лиц (НДФЛ), акцизы, имущественные налоги.

После того как на ЕНС поступила определенная сумма, она распределяется следующим образом:

· в первую очередь средства идут в счет погашения задолженностей (недоимки) с более ранних сроков уплаты;

· далее закрываются начисления с текущим сроком уплаты;

· последними из суммы на счету вычитаются пени, проценты и штрафы.Наступает единый срок уплаты налогов по единому налоговому платежу

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]