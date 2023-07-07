ФНС вновь не начисляет пени при ошибках в расчетах по уведомлению о Едином налогом счете

УФНС России по Приморскому краю сообщает о продлении до конца 2023 года сроков, когда не будут начисляться пени за ошибки в уведомлении об исчисленных налогах при условии положительного сальдо ЕНС.

Эта мера позволит налогоплательщикам дополнительно провести сверку данных по своим операциям с информацией налогового органа и уплаты долга. При выявлении ошибки можно будет представить корректное уведомление об авансовых платежах или подать заявление на розыск платежа.

Данная мера исключит негативные последствия из-за ошибок налогоплательщиков в переходном периоде и снизит уровень неисполненных обязанностей налогоплательщиков за счет повышения полноты данных о суммах единого налогового платежа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]