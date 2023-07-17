Улица Калинина во Владивостоке получила два слоя асфальта

На сегодняшний день по всей территории ремонта от остановки «Чайка» и до «Мальцевской» уже уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, сообщают «Вести:Приморье».

Подходит к концу комплексный ремонт на улице Калинина во Владивостоке. Как рассказали в управлении дорог администрации города, подрядчик приступил к ремонту примыканий.

В скором времени на этом участке появится дорожная разметка, и установят знаки. И в целом после ремонта дорожной полосы строительные бригады проведут благоустройство прилегающей территории после ремонта.

Предварительно специалисты провели работы по демонтажу разрушенного дорожного покрытия, уложили выравнивающий слой асфальта, вывели на новый уровень дороги люки и решетки на сетях инженерных коммуникаций, выполнили переустройство камер на сети ливневой канализации. Все по современному стандарту дорожных работ.

Дорога в районе улицы Калинина лишь одно в череде масштабных дорожных работ, проходящих в городе. Во Владивостоке продолжают комплексно и локально восстанавливать дороги, пешеходные зоны, прилегающую инфраструктуру – лестницы, подпорные стены и автобусные остановки и тактильные плитки для слепых людей, передвигающихся с белой тростью (это тоже одна из важных работ по благоустройству городской среды). Всего в этом строительном сезоне в дальневосточной столице планируют комплексно восстановить 30 участков дорог, на большинстве из них работы в разгаре или подходят к концу. К новому учебному году многие работы будут завершены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]