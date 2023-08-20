За прошедшие сутки в Приморье освободилось от воды около 150 домов

В Приморском крае наблюдается стабилизация гидрологической обстановки, происходит спад уровней воды на реках региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на официальный аккаунт МЧС Приморья.

За сутки от воды освободилось:

- 48 жилых домов;



- 47 приусадебных участков.

Всего с нарастающим итогом:

- просушены 664 дома

- откачена вода из подвалов 589 жилых домов

Силами Главного управления МЧС России по Приморскому краю, осуществляется доставка 68 тепловых пушек из г. Чита Забайкальского края.

Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 177 аварийно-восстановительных бригад, привлечено более 1,1 тыс. человек и 275 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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