В Южной Корее юристы подали в суд на власти от имени китов из-за сброса воды с "Фукусимы".

Объединение адвокатов "Минбён" подало в Конституционный суд Республики Корея петицию, представляя интересы, как утверждается, более 40 тыс. человек и 164 китообразных, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на телеграм-канал "Трепанг-ДВ"

Как говорится на сайте организации, южнокорейские власти нарушили их право на жизнь и благоприятную окружающую среду, недостаточно активно отреагировав на планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

По мнению активистов, президент и другие ответчики нарушили право "заявителей" на жизнь, их экологические и имущественные права, поскольку "не смогли справиться со своей конституционной обязанностью - предоставить корректную информацию и гарантировать участие граждан" в определении позиции страны относительно сброса воды.

Как утверждается, власти не справились с проведением независимой оценки и полного расследования радиологического влияния сброса воды, а также не приняли достаточных мер на международной арене по противодействию планам Токио. Ответчиками в петиции, помимо президента, выступают премьер-министр, министр иностранных дел, министр морского и рыбного хозяйства, председатель комиссии по атомной энергетике, глава агентства по безопасности пищевых продуктов и лекарств и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]