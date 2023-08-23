Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее российских Курил

Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов, говорится в заявлении Сил самообороны Японии, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Мероприятия пройдут в районе от восточного побережья Курильских островов до японского региона Южное Канто.

Учения Noble CHINOOK должны завершиться 28 августа. С японской стороны в них принимают участие вертолетоносец «Хюга», от США - эсминец Benfold типа «Арли Берк», от Канады - фрегаты Ottawa и Vancouver типа «Галифакс» и судно снабжения MV Asterix. Согласно заявлению, цель учений - укрепление сотрудничества между ВМС трех стран. В частности, моряки отрабатывают навыки уничтожения надводных целей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]