Ким Чен Ын посетил балет-феерию "Спящая красавица" во Владивостоке

Ким Чен Ын посетил балет-феерию "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, сообщают "Вести:Приморь, со ссылкой на РИА "Новости".

Лидер КНДР поднялся в центральную ложу на 4 этаже театра уже после третьего звонка. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе театра, все билеты на спектакль в субботу были раскуплены.

Ким Чен Ын сам захотел сходить на балет во Владивостоке и, возможно, самостоятельно выбрал "Спящую красавицу", рассказал

посол России в Северной Корее Мацегора.

Однако, как передает корреспондент РИА Новости, лидер КНДР посмотрел только одно действие и ушел. Глава Приморья Кожемяко сообщил, что в воскресенье у него запланированы переговоры с Ким Чен Ыном, стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]