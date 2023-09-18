С 25 сентября Генеральное консульство КНР во Владивостоке официально прекращает работу по старому адресу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на официальный сайт консульства.

С 25 сентября (понедельник) Генеральной консульство Китая в столице ДФО официально прекращает работу по адресу Крыгина 3 (гостиница "Гавань") и переезжает в новое здание - на Всеволода Сибирцева 59.

Место приема консульских документов одновременно будет перенесено на новый адрес. О времени приема будет сообщено дополнительно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]