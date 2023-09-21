92 года назад в 1931 году Япония начала интервенцию в Маньчжурию

92 года назад 18 сентября 1931 года Япония начала интервенцию в Маньчжурию, которая привела к оккупации северо-восточной территории Китая войсками Японской империи с последующим восстановлением маньчжурской династии Цин в новообразованном марионеточном государстве Маньчжоу-го, чообщают "Вести:Приморье", со ссылкой на телеграм-канал "Читинский телеграф".

Япония начала военную кампанию на северо-востоке Китая, положив начало конфликту, который впоследствии перерос в полномасштабное вторжение. Это событие, известное как Мукденский или Маньчжурский инцидент, имело далеко идущие последствия не только для Китая, но и для более широкой геополитической обстановки, которая привела ко Второй мировой войне.

18 сентября 1931 г. японские войска, дислоцированные в районе города Мукден (ныне Шэньян) в Маньчжурии, подорвали взрывчатку на железной дороге, принадлежавшей контролируемой японцами компании Южно-Маньчжурской РЖД. Обвинив в саботаже китайских националистов, Япония использовала этот предлог для начала полномасштабного военного вторжения в Маньчжурию. В считанные месяцы японские войска установили контроль над всем регионом.

На захват Маньчжурии у японцев ушел остаток осени и зима. К середине февраля 1932 года она полностью была в руках Квантунской армии. Там японцы создали марионеточное государство Маньчжоу-Го.

Агрессия японцев на этом не прекратилась. Наоборот, они решили, что ничто не мешает продолжить наступление в Китае, поскольку сильного сопротивления в Маньчжурии Квантунской армии оказано не было.

Ободренная отсутствием эффективной международной реакции, Япония продолжила свою экспансию в Китае, что привело ко Второй китайско-японской войне (1937-1945 гг.).

Ну а опыт провокаций был спустя несколько лет использован нацистами при нападении на радиостанцию в Гляйвице в 1939 году.

В этот день, по китайски сокращенно (九一八事变)Цзюипашибянь Мукденский инцидент 9-18 китайские пользователи заполняют свои социальные сети различными патриотическими и коммунистическими лозунгами.

Основным является:

勿忘国耻 吾辈自强

Не забудем национального унижения Мы станем сильней!

Всё японское прячут. В японских школах в Шанхае и других городах приспускают или убирают японские флаги.

Для всех граждан открываются военные музеи и памятники.

Данные лозунги дублируются на всех предприятиях и в крупных корпорациях. Начальники отделов кадров и руководители обращаются к китайским сотрудникам с пламенными речами о важности качественного сложного производства как элемента борьбы и роста. Чтобы благодаря инновациям и техническому прогрессу какие-либо другие страны не смогли больше посягнуть на суверенность возрождающейся китайской нации.

В память об этом трагическом событии в 10:00 утра 18 сентября в этом 2023 году над всем китайским пограничным городом Маньчжурия прозвучала сирена воздушной тревоги. Пешеходы остановились, чтобы соблюсти тишину, вспомнить историю и почтить память жертв японской агрессии. В школе № 12 города учителя и ученики школы провели церемонию поднятия флага и мероприятие «Усердно работать над укреплением национальной обороны в память о 18 сентября».

На фото: японские войска входят в город Шэньян. 1931 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]