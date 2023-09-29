Гонконг установил рекорд по импорту золота из России

Поставки золота из России в Гонконг с января по август выросли до 27,35 млрд гонконгских долларов (около $3,51 млрд). Как свидетельствуют данные департамента переписи и статистики правительства Гонконга, импорт драгоценного металла из РФ вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ТАСС.

По данным статистического ведомства Гонконга, только по итогам августа импорт золота из России вырос в 6,8 раз, до рекордных $890 млн. Впрочем, большим сюрпризом это не стало - Гонконг стал наращивать импорт российского золота в июле прошлого года. В июне гонконгцы купили золота в России на $484 млн, в июле на $746 млн. И что мы имеем по итогам года? За 8 месяцев гонконгские компании приобрели у России золота на $3,5 млрд, что в 10 раз больше прошлогоднего показателя.

Общие итоги можно будет подвести в начале следующего года, но уже сейчас понятно, что российское золото нашло своего покупателя даже в условиях санкций. А что касается прошлого года, то по его итогам Россия экспортировала 116,3 тонн, и почти все оно ушло в ОАЭ (75,7 тонн), материковый Китай и Турцию (по 20 тонн). Летом 2022 года Великобритания, Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков. На закономерный вопрос «что дальше» начинают появляться ответы, считают эксперты телеграм-канала РАСПП: Бизнес. Азия.Китай.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]