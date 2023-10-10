Приморца, действовавшего в интересах украинской разведки, задержали оперативники ФСБ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены. Ему инкриминируют шпионаж в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщают «Вести:Приморье».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено: приморец действовал по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края. Он полностью осознавал возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации, в том числе при проведении акций прямого воздействия.

Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – «государственная измена». Обвиняемый задержан, находится под стражей.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]