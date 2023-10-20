В Приморье возник ажиотажный спрос на импортные автомобили

В связи с рядом экономических факторов – ограничений на поставку импортных автомобилей и роста утилизационного сбора – спрос на авто зарубежного бренда в Приморье вырос в несколько раз, сообщают «Вести:Приморье».

По данным Главного управления Банка России по Приморскому краю, в нашем регионе из-за сокращения предложения, ослабления рубля и повышения утилизационного сбора цены на попавшие под ограничения автомобили в августе выросли более чем на четверть по сравнению с июлем, на другие модели — на 10–15. По оценкам представителей автомобильного рынка, на попавшие под ограничения автомобили приходилось до 80% всего объема продаж на Дальнем Востоке.

В то же время в связи с ограничениями на поставку в Россию отдельных категорий подержанных автомобилей из Японии их ввоз через порты Приморского края в августе — начале сентября сократился в три раза по сравнению с июлем.

«Рост цен способствовал переориентации спроса на автомобили из других стран Азии, в том числе новые. Так, в августе — сентябре продажи новых импортных машин выросли почти в два раза по сравнению со средним уровнем в январе — июле в основном за счет китайских марок. Кроме того, в сентябре на заводе в Приморском крае возобновилось производство машин на основе китайского внедорожника», - объясняет ситуацию главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Вместе с тем, на Дальнем Востоке количество машин в продаже в сентябре снизилось почти в два раза по сравнению с июлем. Однако дефицита автомобилей в макрорегионе не наблюдалось вследствие рекордных объемов поставок в предыдущие месяцы. Кроме того, повысился спрос на новые импортные авто. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]