В отеле «Лотте» обсудили логистические перспективы Владивостока

В отеле «Лотте» во Владивостоке состоялось открытие «Всероссийского логистического форума. Азия-2023». Мероприятие объединило более 300 участников из Москвы, Санкт Петербурга, Новороссийска и других крупных городов России. Также в мероприятии принимают участие представители Китая. Форум посетил и глава Владивостока Константин Шестаков, сообщают «Вести Приморье».

Константин Шестаков поприветствовал всех участников встречи и пожелал им плодотворной работы, новых деловых контактов и интересных идей.

«Владивосток является крупнейшим логистическим узлом на Дальнем Востоке. Это железнодорожные, автомобильные и авиационные транспортные пути. Проведение здесь «Всероссийского логистического форума» показывает, что наш город находится в центре международных взаимоотношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Желаю, чтобы этот форум послужил эффективной платформой для продуктивного диалога для всех участников логистического рынка, площадкой для обсуждения актуальных вопросов, продуктивных переговоров и подписания соглашений», - обратился к присутствующим Константин Шестаков.

Глубоководный порт Владивосток

К слову, во Владивостоке построят глубоководный терминал, на базе Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) планируют создать Восточный транспортно-логистический узел, который позволит порту принимать контейнеровозы вместимостью более 10 тыс. TEU.

На территории Владивостокского порта построят глубоководный терминал, в который войдут два новых причала общей длиной 750 м, глубина каждого составит около 16,5 м. Как отмечают в ВМТП, новый терминал будет работать в режиме трансшипмента. Он предполагает перевалку грузов с одного судна на другое без нагрузки на городскую инфраструктуру. Также этот режим позволит упростить и ускорить отправку судов по Северному морскому пути.

Удлиненные жд составы из Москвы в АТР

Активно реализуются и другие логистические инициативы в сторону ДФО. FESCO и РЖД отправили первый удлиненный рефконтейнерный поезд из Москвы во Владивосток. Еще в августе этого года FESCO вместе с ОАО «РЖД» и при поддержке Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) организовала отправку первого удлиненного рефконтейнерного поезда из Москвы во Владивосток.

Железнодорожный состав, состоящий из 100 условных вагонов (62 фитинговые платформы) и загруженный исключительно рефрижераторными контейнерами с продуктами питания, отправился с грузовой станции Селятино (Московская область) 13 августа. Ожидается, что он прибудет во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) 25 августа. Затем рефконтейнеры будут перегружены на суда и доставлены по каботажным линиям в дальневосточные порты России, а также для экспорта в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Историческая справка

Логистика — это наука, помогающая прогнозировать, контролировать и оптимизировать процесс передачи товаров, информации или услуг от производителя/поставщика непосредственно их потребителю. Эта наука сфокусирована на решении практических вопросов и помогает снизить затраты при производстве, хранении и перевозке товаров.

Логистика как теория возникла еще в Византии. В те времена чиновники при дворце правителя вели строгий учет продовольствия и распределяли его внутри империи. В XVI веке счетоводы Империи инков также внедрили логистику в свою работу, поставляя провиант ко двору. Они учитывали практически все — количество продуктов, место, сроки отправки и доставки.

До конца XIX века логистику применяли в основном в военном деле. В начале прошлого столетия, в период мировых финансовых потрясений, возникла острая необходимость эффективно распределять потоки сырья, готовой продукции и финансов. Так логистика вошла практически во все отрасли мировой экономики.

В нашей стране термин «логистика» был введен в начале XIX века благодаря стараниям французского военного писателя и деятеля Антуана-Анри Жомини, состоявшего на службе в русской армии. В советское время это слово заменили более понятным словом «снабжение».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]