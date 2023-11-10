У Ворошиловской батареи создают дорогу, кюветы и монтируют водопропускные трубы

На острове Русский во Владивостоке компания-подрядчик заасфальтировала 900 метров дороги. Там уложено уже два слоя асфальта. Всего же в этом году на острове вместо пыльных грунтовок появится 2,3 км асфальта, сообщают «Вести:Приморье».

«В планах в этом году привести в нормативное состояние два участка – от Ворошиловской батареи до Экипажного и от Экипажного до остановки «КЭТ». На первом участке компания-подрядчик завершает формирование кюветной части, устройство основания дороги и ведёт монтаж водопропускных труб», – рассказал Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог администрации Владивостока.

В ближайщие дни подрядчик планирует заасфальтировать подготовленный участок дороги. Его протяженность составляет почти 800 метров.

После асфальтирования на новой дороге появится леерное ограждение, разметка и знаки, а в посёлке Кэт установят новый остановочный павильон. По просьбам местных жителей, которые обратились к главе города Константину Шестакову во время одного из его выездов на ремонтируемые дороги острова, вблизи социальных объектов будут сделаны «лежачие полицейские». Такую задачу по обеспечению безопасности дорожного движения поставил мэр Владивостока перед специалистами управления дорог.

Дороги острова Русский ремонтируют в несколько этапов. В этом году будет заасфальтировано 1,4 км на подъезде к посёлку Экипажный, ещё 900 метров новой дороги сделают от Экипажного в сторону посёлка Кэт. В прошлом году заасфальтировали участок в 2,7 км от Ворошиловской батареи по направлению к Экипажному, а годом ранее сделали первый участок – от Университетского проспекта к Ворошиловской батарее. Асфальтирование дорог на острове стало возможным благодаря инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова при поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]