Как многодетные владивостокцы могут получить 382 тысячи рублей за земельный участок?

В управлении муниципальной собственности приняли уже 244 заявления от многодетных семей Владивостока, которые хотят взамен земельного участка оформить выплату. Ее размер составляет 382 тысячи рублей, сообщают «Вести:Приморье».

Данную выплату можно использовать для приобретения жилья, земельного участка или взноса по ипотечному кредиту. Кроме того, многодетные семьи могут компенсировать уже понесенные затраты на эти расходы.

Специалисты также добавили, что заявления рассматривают в течение 27 дней. Если все требования соблюдены, при положительном решении в течение десяти дней заявителю перечислят выплату.

Напомним, чтобы получить выплату, необходимо собрать пакет документов и передать его в администрацию Владивостока. Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Ознакомиться с регламентом можно по ссылке.

Получателями единовременной денежной выплаты являются многодетные владивостокцы, включенные в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ. Ведение реестра осуществляет администрация краевого центра в лице Управления муниципальной собственности г. Владивостока. Обратиться за денежной выплатой многодетные семьи имеют право, если по истечении 180 дней со дня включения их в реестр уполномоченным органом не принято решение о предоставлении им в собственность бесплатно земельного участка.

По вопросам предоставления выплаты проконсультироваться можно по телефонам 8 (423) 252-73-36, 8 (423) 252-71-90.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]