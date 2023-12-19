Эталон дорожного ремонта. Почти 10 000 квадратных метров нового асфальта уложили на Шуйской, Волжской и Толстого

Улицы Шуйская, Волжская и Толстого во Владивостоке - магистрали не центральные, но могут поспорить по трафику со Светланской и Океанским проспектом. Дворы, повороты и проезды здесь имеют особую транспортную насыщенность. Улицы прямиком ведут в спальные районы, а по Толстого - в сопку, то есть автомобильная нагрузка более чем серьезна. Шуйская и Волжская и вовсе имеют мостовой переход, который нуждался в полной замене. В этом году все три улицы отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Большой фронт работ требовал и серьезного контроля – на дороги с проверками несколько раз приезжали общественные наблюдатели, да и глава Владивостока Константин Шестаков мог нагрянуть с ревизией. Весь ход работ был на его личном контроле.

В компании «СпецСУ» к работе подошли серьезно и комплексно. Контракты компания выполнила в срок и уже сейчас приступила к асфальтированию дорог на острове Русский, прямиком к жилищному комплексу преподавателей ДВФУ «Остров».

Корреспондент «Вести: Приморье» поинтересовался у директора АО «СпецСУ» Ивана Зайченко, как удалось сделать столь сложный ремонт в срок, и какие работы у компании впереди.

- Иван Олегович, ремонт дорог – дело во Владивостоке непростое, подчас неблагодарное. С чем вы столкнулись в ходе ремонта, на что обратите внимание в следующий раз в ходе подобных работ?

- Опыт накоплен большой, набор работ не вызывал проблем. Как и во всем, помехой было дождливое лето. На Толстого мы не столкнулись с разборкой всех слоев «дорожной одежды», а фрезеровали старый слой асфальта, а также уложили выравнивающий, чтобы придать определенные параметры плотности асфальтовому покрытию, сделали так, чтобы вода уходила по уклонам. Плюс дорога получила добавочный слой щебеночного асфальтобетона. А при капремонте на Шуйской и Волжской наша компания вскрывала полностью старую дорогу, т.е. все слои «дорожной одежды».

Если говорить о работах на Второй Речке, то это, наверное, первый опыт для Владивостока, т.к. предполагал замену мостового перехода и ремонт всей окружающей дорожной инфраструктуры. Этот капремонт предусматривал разработку полного пакета документации, фактически от нас требовалось «два в одном» – проектирование и выполнение строительно-монтажных работ. Считаю, что с этим проектом мы справились достойно, и результат наши ожидания оправдал.

И, конечно, наиболее трудозатратным оказался ремонт мостового сооружения. По сути, в городе появился новый, пусть и небольшой мост, который отвечает всем современным требованиям безопасности по прочности и по качеству. Здесь также наши планы несколько скорректировали обильные владивостокские ливни и тайфуны. Особенную сложность в данные периоды составили работы в русле Второй речки, так как мост укрепляли габионным камнем, подобное обустройство применяли и на близлежащих территориях по трассе. В итоге летние дожди не позволили нам завершить работы раньше, как мы планировали, но, тем не менее, "СпецСУ" успело в срок. В рамках ремонта удалось провести освещение дороги, установить ограждение. Конечно же, все подобные работы и сметная документация прошли государственную экспертизу в отличие от так называемых деффектовок – небольших ремонтных работ на других участках.

- Наверное, определенный бюрократический подход с госэкспертизой затягивает дело?

- Да, задержка есть. Но результат себя оправдал. И, по большому счету, документация была необходима нам самим. Таким образом легче работать с подобными крупными и серьезными контрактами. И, к слову, оценив наш подход к работе, город увидел, что этот инструмент через документацию, прошедшую госэкспертизу, эффективен, и поручил нам работы на острове Русский.

- Т.е. именно "СпецСУ" взялось за столько амбициозный, но и в большей степени социально значимый проект? Асфальтирование дороги к жилищному комплексу?

- Именно так, мы приступили к работам к асфальтированию дороги к ЖСК «Остров». И с организационной стороны видим плюсы нашей деятельности. Если бы было заключено два контракта на проектирование и на стройку, процесс бы затянулся вплоть до торгов на строительно-монтажные работы.

Сегодня же наша компания готова направить усилия сразу по двум направлениям с предоставлением всей сметной документации по экспертизе, поэтому правительство Приморья и администрация Владивостока обратились к нам с просьбой, как можно быстрее приступить к асфальтированию столь нужного участка дороги. Мы подписали контракт и приступили к работам гораздо раньше, чем всегда. Проектирование также разбито на два участка. В итоге до первого поворота к жилому комплексу мы положили нижний слой асфальта - две полосы. И сегодня собственники жилья, будут проезжать и видеть, что о них заботятся, а работы тем временем продолжаются. Асфальт - это не просто удобство, это обезпыливание трассы, надеюсь, люди оценят наш оперативный подход.

- Поделитесь, пожалуйста, какими марками асфальта и бетона вы пользуетесь в ходе строительства? Откройте секрет.



- Известно, что к каждому техническому заданию подыскивается соответствующий материал. По опыту нашей работы, мы выбрали наиболее прочную конструкцию - два слоя из щебеночных материалов (щебеночно-песчаная смесь), щебень 47 с расклинцовкой и два слоя асфальтобетона (нижний слой пористый и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон). Щебеночно-мастичный асфальтобетон показал себя в эксплуатации в Приморье очень хорошо, если обратите внимание, то там, где он применялся, дороги наиболее прочные. В жаркое время года, когда пылеобразование наиболее интенсивно, он особенно устойчив к деформации.

- Поделитесь, принципы импортозамещения в вашей сфере тоже работают? Где берете материал для таких серьезных работ на дорогах?

- Для дорог, сделанных нами, особенно на Волжской и Шуйской, к нам «приехали» из других регионов деформационные швы, резиновые опорные части, перильные и барьерные ограждения. Остальное, всё, что для этих улиц использовали, произведено в Приморье. Сделано в Приморье, так сказать!

Справка

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году были проведены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Толстого (от пересечения с проспектом Красного Знамени до пересечения с ул. Фонвизина), Волжской и Шуйской.

На этих улицах дороги и тротуары привели в нормативное состояние. На Шуйской и Волжской теперь здесь могут свободно передвигаться все виды автотранспорта. Появилось на этой дороге и уличное освещение, а также дорожное ограждение. Отремонтированы сети инженерных коммуникаций, нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. В общей сложности новое качественное покрытие сделано на 9700 квадратных метров дороги и 1900 квадратных метров тротуаров.

Приведена в соответствие дорога на улице Толстого, где также появился не только новый проезд, но и благоустроены тротуары, отремонтированы сети инженерных коммуникаций, обустроено водоотведение, сделаны остановочные карманы и посадочные площадки.

На все виды произведенных работ распространяются гарантийные обязательства.

В 2024 году благодаря нацпроекту «БКД» появится 2,6 км нового асфальта в Первомайском районе. В перечень ремонта включены сразу три большие и значимые улицы – Никифорова, Сафонова и Героев Хасана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]