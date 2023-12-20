Южная Корея — одна из самых дружественных среди недружественных стран. Интервью нового посла России в Южной Корее

Республика Корея попала в плохую компанию недружественных России государств вопреки логике развития добрососедских двусторонних связей и, как мне видится, не по собственной воле, такое мнение выразил новый посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев на страницах газеты «Коммерсант».

При выстраивании отношений с Сеулом Москва придерживается не черно-белого, а нюансированного подхода. В России видят, что Республика Корея, невзирая на присоединение к ряду антироссийских санкций, все же старается не допустить резкого сворачивания всех связей и продолжает искать пути минимизации негативного влияния западных ограничений на двустороннее сотрудничество. Принципиально важно и то, что Сеул воздерживается от поставок летальных вооружений на Украину.

- За последнее время в российском медиапространстве сложилось такое восприятие: если Япония с самого начала стала локомотивом по «сдерживанию» России в Азии, то Республика Корея присоединилась к антироссийским санкциям как бы нехотя и явно под давлением США. Есть ли такое ощущение у вас, или это все же иллюзия?

- Такое ощущение у меня есть. Республика Корея попала в плохую компанию недружественных России государств вопреки логике развития добрососедских двусторонних связей и, как мне видится, не по собственной воле. Между Москвой и Сеулом за тридцать с лишним лет, прошедших после установления дипломатических отношений, не было каких-либо политических проблем и раздражителей. Активно развивалось практическое взаимодействие в различных областях на прочном фундаменте (который, к счастью, не затронули последние политические катаклизмы) взаимного интереса и симпатий народов наших стран. Россия, неизменно придерживаясь взвешенной и конструктивной позиции по проблематике Корейского полуострова, содействовала вовлеченным сторонам, в том числе Республике Корея, в поиске взаимоприемлемых политико-дипломатических способов урегулирования имеющихся разногласий.

В феврале-марте 2022 года Республика Корея ограничилась минимальной — насколько это возможно для одного из ближайших союзников США — программой антироссийских санкций в области финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры. К сожалению, в дальнейшем негативные процессы расцепки наших стран в экономической сфере приобрели динамику. Надеюсь, что Новый год принесет перемены к лучшему, и намерен прилагать все усилия для этого.

При этом российско-корейские связи не застрахованы и от новых неприятных сюрпризов. Как говорится, «ситуация хорошая, но не безнадежная».

В целом при выстраивании отношений с Сеулом придерживаемся не черно-белого, а нюансированного подхода. Рассматриваем Южную Корею как одну из самых «дружественных среди недружественных» стран. Отмечаем, что в Сеуле стараются не допустить резкого сворачивания связей с Россией, продолжают искать гибкие способы минимизации убытков от западных рестрикций для двустороннего сотрудничества.

Несмотря на расхождения в оценках текущей международной ситуации, настроены на совместную работу по сохранению потенциала взаимодействия с Республикой Корея и созданию условий для его дальнейшего развития в более благоприятной внешней обстановке. При этом для нас принципиальное значение имеет тот факт, что Сеул воздерживается от поставок летальных вооружений на Украину. Их начало нанесло бы непоправимый ущерб двусторонним отношениям на длительную перспективу.

- С тех пор как Москва и Пхеньян активизировали взаимные обмены и особенно вслед за сентябрьским визитом в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына на Западе и в Сеуле стали обвинять две страны в незаконных оружейных сделках. Якобы мы даже успели получить от северокорейцев 1 млн артиллерийских снарядов…

- Обвинения, предъявляемые США и их союзниками в незаконном военно-техническом сотрудничестве России с КНДР, голословны и бездоказательны. Выдержаны в излюбленном западниками стиле «highly likely». Имеется механизм рассмотрения соответствующих озабоченностей в рамках ООН, в том числе в Комитете 1718 (отвечает за мониторинг санкционной политики в отношении КНДР.— «Ъ»), где каких-либо убедительных аргументов на этот счет предъявлено не было.

Россия ответственно выполняет свои международные обязательства (чего нельзя сказать о наших самозванных обличителях), включая известные резолюции Совета Безопасности по КНДР. Однако это не мешает нам развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с Пхеньяном, имеющие давние исторические корни.

- Некоторые эксперты считают: историю о том, что Москва якобы передает Пхеньяну некоторые чувствительные технологии, намеренно развивают США, чтобы сделать Сеул более сговорчивым по вопросу отправки летальных вооружений на Украину. Что вы об этом думаете? В целом какова вероятность, что южнокорейские власти решатся в будущем на отправку Киеву своих вооружений?

- Версия о том, что спекуляции по поводу нашей передачи Пхеньяну военных технологий намеренно вбрасываются Вашингтоном, выглядит вполне правдоподобной.

Внимательно отслеживаем тенденции в подходах Сеула к украинскому кризису и предостерегаем от опрометчивых решений в пользу снабжения Киева вооружениями и военной техникой напрямую или опосредованно. Серьезно воспринимаем заявления южнокорейских партнеров о том, что они не допускают поставок летального оружия Киеву. Надеемся, что подходы Республики Корея к вопросу о военной подпитке режима Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского.— «Ъ») останутся неизменными и в дальнейшем. Тем более что законодательство страны, насколько мне известно, запрещает поставки летального оружия в зону конфликта.

Трудно поверить, что наши корейские партнеры разделяют озвучиваемые на Западе и в Вашингтоне намерения нанести России стратегическое поражение на поле боя, а также уповают на реализацию так называемой формулы мира Зеленского, предполагающей капитуляцию России - отторжение ее территории, выплату репараций, явку с повинной в некий «трибунал».

Мой опыт дипломатической работы подсказывает, что наши дальневосточные соседи — в основном трезвомыслящие прагматики, а не идеологически заряженные, зашоренные доктринеры, живущие в мире своих и чужих фантазий и иллюзий.

Если так, то, наверное, было бы неплохо спроектировать дальнейшее развитие событий после окончания специальной военной операции на Украине и позаботиться о том, чтобы отношениям с Россией не был причинен серьезный вред. Уверен, что южнокорейцы хотят видеть Россию в качестве дружественного соседа, каким она остается для Кореи испокон веков.

- До февраля 2022 года одну из самых значимых позиций в двустороннем товарообороте России и Республики Корея занимала продукция южнокорейского автопрома. Теперь южнокорейские автомобили, как и бытовая техника, практически исчезли с российского рынка, уступив место «китайцам». Что весомого осталось в южнокорейском экспорте в Россию и в нашей двусторонней торговле в целом на данный момент?

- Подключение Республики Корея к антироссийским санкциям негативно сказалось на двустороннем сотрудничестве. Несмотря на это, в 2022 году был зафиксирован рекордный объем товарооборота между нашими странами - $30,5 млрд. Этот показатель в текущем году ожидаемо проседает — на 21%. Тем не менее, Сеул остается нашим важным торгово-экономическим партнером.

Если же говорить конкретно о южнокорейских марках автомобилей и бытовой электроники, которые пользовались большой популярностью у нас в стране, то они покинули перспективный российский рынок добровольно.

Высвобождающиеся ниши активно занимают конкуренты, в первую очередь китайские производители. Таким образом, потраченные десятилетиями южнокорейским бизнесом усилия на то, чтобы превратить свои товары в «марку номер один» в России, были принесены в жертву конъюнктурным геополитическим интересам Запада. Но картина выглядит не такой уж печальной. Мы видим, что южнокорейские компании официально не объявляли об уходе из России, ищут варианты зарезервировать за собой возможность вернуться к нам. Со своей стороны будем приветствовать такое возвращение и готовы этому содействовать.

- В декабре после десятилетнего перерыва открылась грузопассажирская линия из Владивостока в южнокорейский порт Сокчхо. Будет выполняться два рейса в неделю. Это явно говорит о заинтересованности обеих сторон в продолжении туристических обменов и торговли. Стоит ли ожидать в ближайшие месяцы и возобновления прямого авиасообщения?

- Усилия южнокорейской стороны по налаживанию пассажирских морских перевозок заслуживают положительной оценки. Однако паромные линии не могут стать адекватной заменой регулярным прямым авиарейсам, которые были приостановлены в 2022 году корейской стороной под различными предлогами, в том числе из-за проблем с оплатой топлива и наземного обслуживания, отключением российских банков от системы SWIFT, невозможностью страхования перелетов. Более того, Сеул отказался также от использования чрезвычайно экономически выгодного транссибирского воздушного коридора.

На протяжении более года российские авиакомпании пытаются получить разрешение от авиационных властей Республики Корея на осуществление межрегиональных перелетов из Владивостока, Южно-Сахалинска и Иркутска. Пока безуспешно.

Честно говоря, не совсем понимаю логику сложившейся ситуации: почему можно осуществлять морские перевозки, но нельзя воздушные? Вижу одной из важных задач на новом посту добиться продвижения в этом вопросе. Его решение позволит устранить искусственный барьер на пути людских обменов между нашими странами, что особенно актуально с учетом действующего режима безвизовых поездок граждан России и Республики Корея. Рассчитываем на конструктивный подход корейских партнеров.

- Несколько лет назад в России наблюдался настоящий бум интереса к корейской культуре и корейскому языку. Как сейчас обстоят дела в гуманитарной области двусторонних отношений?

- Кооперация в культурно-гуманитарной сфере наряду с взаимодействием по линии академических кругов, студенческими и молодежными обменами пока остается наименее затронутым санкциями сектором. С южнокорейской стороной достигнуто общее понимание необходимости уделять особое внимание развитию сотрудничества в данной области, включая науку, искусство и образование, импульс которому был придан в 2020–2021 годах благодаря реализации программы Года взаимных обменов и проведению международного культурного проекта «Русские сезоны».

В России работают южнокорейские культурные центры, в Республике Корея продолжают активную деятельность дружественные России НКО. Функционирует такой важный механизм коммуникации на гражданском уровне, как «Диалог Россия—Республика Корея», который был инициирован президентами наших стран в 2010 году. На его площадке организуются семинары и конференции по различной профильной тематике. В текущем году одним из ключевых мероприятий стал 10-й Форум ректоров ведущих университетов России и Республики Корея, который прошел в ноябре в формате видеоконференции. Недавно в Москве был организован 10-й Российско-Корейский гуманитарный форум «Мост Дружбы», в котором принял участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Подытоживая, хотел бы отметить, что культурно-гуманитарная сфера является важной составляющей всего комплекса российско-южнокорейских отношений, которая помогает сблизить народы двух стран и способствует развитию взаимодействия в различных областях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]