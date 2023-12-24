Новости Культура Интересно

Анонс культурных событий в Приморье и Владивостоке на 25 декабря

Анонс культурных событий в Приморье и Владивостоке на 25 декабря

Источник фото: сайт Владивостокского театра кукол

Владивосток

Приморский академический краевой театр им. М. Горького

Светланская ул., 49

25 декабря, 11:00

Аленький цветочек

+0

Приморский краевой театр кукол

25 декабря, 17:00

ул. Петра Великого, 8

Рождественский вертеп

6+

25 декабря, 11:00, 14:00

Снегурочка

3+

Дальневосточный государственный институт искусств

ул. Петра Великого, 3а

25 декабря, 19:00

Концерт флейтовой музыки

6+

Вход свободный

Детская школа искусств №1 им. Сергея Прокофьева, ул. Уборевича, 5.

25 декабря, 18:00.

Новогодний концерт фортепианной музыки Елены Соболевой

0+

Арсеньев

17:30

Комсомольская площадь

Новогодние гуляния — 2024 в Арсеньеве (0+), признанной "зимней столицы" Приморья, начинаются 25 декабря: новогоднее театрализованное представление, фотозоны, ледяные горки, новогодние композиции и сооружения.

Находка

25 декабря

18:30–20:30

Международный морской клуб Находкинского городского округа

ул. Ленинская, 22

Спектакль «Когда сбываются мечты»

16+

25 декабря

11:00

Дом молодежи г. Находки

ул. Дзержинского, 1

Спектакль «Волшебная метелица»

0+

Яковлевка

25 декабря

17:00

Центральная площадь

Открытие новогодней ёлки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

"Вести: Приморье" в Telegram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!