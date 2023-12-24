Анонс культурных событий в Приморье и Владивостоке на 25 декабря
Владивосток
Приморский академический краевой театр им. М. Горького
Светланская ул., 49
25 декабря, 11:00
Аленький цветочек
+0
Приморский краевой театр кукол
25 декабря, 17:00
ул. Петра Великого, 8
Рождественский вертеп
6+
25 декабря, 11:00, 14:00
Снегурочка
3+
Дальневосточный государственный институт искусств
ул. Петра Великого, 3а
25 декабря, 19:00
Концерт флейтовой музыки
6+
Вход свободный
Детская школа искусств №1 им. Сергея Прокофьева, ул. Уборевича, 5.
25 декабря, 18:00.
Новогодний концерт фортепианной музыки Елены Соболевой
0+
Арсеньев
17:30
Комсомольская площадь
Новогодние гуляния — 2024 в Арсеньеве (0+), признанной "зимней столицы" Приморья, начинаются 25 декабря: новогоднее театрализованное представление, фотозоны, ледяные горки, новогодние композиции и сооружения.
Находка
25 декабря
18:30–20:30
Международный морской клуб Находкинского городского округа
ул. Ленинская, 22
Спектакль «Когда сбываются мечты»
16+
25 декабря
11:00
Дом молодежи г. Находки
ул. Дзержинского, 1
Спектакль «Волшебная метелица»
0+
Яковлевка
25 декабря
17:00
Центральная площадь
Открытие новогодней ёлки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]