Китай ужесточает законы о пограничном медицинском контроле и карантине

В Пекине стартовала сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), – сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТГК «Китайская панорама». Законодатели рассмотрят целый пакет законопроектов, один из них – проект поправок к закону о пограничном медицинском контроле и карантине.

Документ предусматривает ужесточение мер экстренного реагирования при возникновении эпидемий. В поправках представлены новые санитарные и карантинные протоколы, уточнены чрезвычайные меры, которые следует принимать при ухудшении эпидемиологической обстановки, ужесточены наказания для нарушителей. При этом в законопроекте отмечено, что карантинные меры должны быть научно обоснованными и точными, чтобы избыточно не ограничивать торговлю и экономическую деятельность.

Китайские законодатели также рассмотрят проекты поправок в законы об организации Госсовета КНР, о компаниях, благотворительности и продовольственной безопасности. Также будут рассмотрены проекты поправок к Уголовному кодексу и в другие законы КНР. Сессия продлится до 29 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]